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【人間有情】許冠傑捐25萬予通利失業員工　歌神辦網上免費騷為疫境打氣

娛樂 12:35 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

許冠傑籌備網上演唱會為通利失業員工籌款。

近日香港受疫情肆虐，各行各業受重創，早前洲際酒店宣布遣散所有酒店員工，今日有報導指，在香港有37年歷史的通利琴行，亦將解散工程服務部門，而歌神許冠傑原定今年7月開紅館騷亦由通利工程部負責部分製作，許冠傑因此決定在網上開免費騷，為社會打氣，又私下捐款給失業的員工。

歌神許冠傑在香港舉行過多逾200場演唱會，不少都由通利琴行工程部製作燈光音響，有報導指通利琴行將解散工程部，多位員工淪失業大軍。

原定7月開紅館騷許冠傑，因疫情而押後個唱，有指阿Sam獲悉通利工程約21位員工將失業，感到十分難過，因此已率先捐出25萬元給這批員工。

歌神許冠傑舉行網上騷為社會打氣。（經濟日報圖片）

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另外，許冠傑亦將於本月12日（星期日）下午5時舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，冀為通利的失業員工籌款。

據知此音樂會將不扣除成本將籌款全數捐給相關人士，並於於鄭丹瑞主持的《健康‧旦》Facebook和YouTube等平台直播，另外亦計劃開放整個演出給全球電視台和媒體免費同步播出，以此為醫護及香港人打氣。

歌神許冠傑唱過不少膾炙人口的社會歌曲，在2003沙士爆發時，當時退出樂壇的阿Sam，亦在2004年復出舉行《繼續微笑演唱會》為香港人打氣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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