【打天下】林泳淘做YouTuber被問三圍數字　女神WingTo講有否後悔入TVB【有片】

▲ 女神林泳淘離開TVB後自由身當YouTuber。

曾於TVB《東張西望》擔任主持的林泳淘（WingTo）過往被喻為東張女神，離巢後的林泳淘回復自由身，除參演舞台劇外，也演出ViuTV劇集《打天下》。林泳淘最近上載了首條YouTube片，回應粉絲的提問，十分親民。

林泳淘近日當YouTuber，以「【冇50題 Q&A (上) 】 唔鍾意畀人追？同一時間可以收幾多兵？有冇後悔過入TVB? I Wingto 林泳淘」為題，拍攝了一條影片與粉絲隔空交流。

▲ 林泳淘首條YouTube片已上架。（林泳淘IG圖片）

影片內有25條由粉絲向WingTo提問的問題，並由她一一回答，內容如下：

1. 自我介紹（年紀、身高、三圍、體重）

WingTo笑言自己是18歲，身高為171cm，由於近來沒有量度過體重，因而她以2年前的體重作答案，並為51.2kg。（不過沒有回答三圍數字）

2. 為何奧奧那麼可愛？

WingTo指其養育的貓咪奧奧是男生來的，現年15歲9個月，她向來視對方為其兒子，而這個兒子也很愛黏着她。

▲ 林泳淘視愛貓奧奧為兒子。（林泳淘IG圖片）

3. 擇偶條件？

WingTo心目中的擇偶條件為好人、合眼緣，她又透露自己喜歡追求別人。

4.永遠有多遠？

WingTo認為永遠是指生命完結之前。

▲ 林泳淘與初戀男友感情穩定。（林泳淘IG圖片）

5. 與現時的男友如何相識？

WingTo大方分享與男友的邂逅過程：「當年聖誕節時，很多同學都會約出來，學生時期的任何節日也很空閒。」

她續指：「當時看見這個男生青靚白淨，漸漸發覺他需要不太愛說話，但每次說話都會語出驚人，而且都非常幽默，然後便開始默默地追求他。」

6. 現時有沒有經理人？

WingTo自從離開TVB後便回復自由身：「現時沒有經理人，是自己話事，為Freelance。」

7. 同一時間可以收幾多兵?

WingTo反問：「這條問題的邏輯是甚麼？就如現時的教會般，同一時間有百多人來然後我是否就可以這樣收兵？」她表示不明白這條問題。

▲ 回復自由身的林泳淘現為Freelance藝人。（林泳淘IG圖片）

8.YouTube Channel想拍咩類型片？

WingTo認為：「基本上所有自己喜歡的都會拍下去的，可能是畫畫、去玩、玩貓，總之是開心、開心和開心的事。」

9. 最想學的外語？

好學的WingTo表示：「最近報讀了日文班，但礙於疫情的關係，因而尚未可開學。」

10. 喜歡中餐還是西餐？

WingTo喜歡吃西餐：「基本上每一日每一餐食西餐都沒有問題。」

11. 一個幸福的經歷？

WingTo覺得：「很小事也可以很幸福，很難去說一個幸福的經歷。可能每天睡醒時看見我的貓在我身旁，很舒服很可愛地睡覺，都會覺得很幸福。」

12. 養了奧奧多少年？

WingTo與奧奧的母子情建於多年前：「15年9個月，因為我的貓是在約一星期便被我抱回家。基本上牠有多大就是我養了牠多久。」

▲ 林泳淘從沒有推出寫真集的打算。（林泳淘IG圖片）

13. 會否出寫真？

很多女神都會推出寫真集，不過WingTo則沒有此打算：「每年都有人問我會否推出寫真，但我還是沒有想過要出的，特別是現時年紀漸大，還是不要了。」

14. Channel有甚麼定位？

WingTo說：「與本人性格有關，若然整件事變得商業化，或需要思考很多以致很複雜化，其實我不喜歡的。所以只要我覺得開心很想跟人分享，又或是很值得紀念便會拍下放上來。」

15. 如果TVB叫你回去做，你會否回去？

去年離開TVB的WingTo回應：「我想短期內應該都不會了。」

▲ 林泳淘與《東張西望》的同事關係友好。（林泳淘IG圖片）

16. 有沒有後悔加入TVB？

WingTo從沒有後悔加入TVB：「雖然很多人對TVB有很多不同的看法，但對我來說，TVB的確是一個以前所說的木人巷，是我去學習的地方。」

17. 為何只吃蛋奶素？

WingTo說：「在香港食素是很難的，特別是想吸收到均衡營養便是更難。」

她談到素食的原因：「本來食素的原因是不想殺生，我不想吃的食物是需要動物以牠們的生命換回來，所以蛋奶是比較能接受。不過有看新聞都知道背後其實有很多很殘忍的事，雖然我暫未戒掉蛋奶素，但仍會逐步慢慢調整。」

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▲ 熱愛畫畫的林泳淘不時分享其畫作。（林泳淘IG圖片）

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18. 為何喜歡畫畫？

WingTo不時於社交平台分享畫作，她說：「這是興趣來的，我小時候已開始喜歡。從我幼稚園得到的第一本漫畫，就是美少女戰士，那時開始已經經常畫漫畫，到了長大後便畫不同的畫。」

19. 有沒有想過成為畫家？

WingTo坦言曾幻想過自己可以成為一個畫家，「但當年紀愈大，便深明在這個世代成為畫家是非常艱難的，所以便默默地將它變成一個興趣。我覺得能夠成為畫家的人是很厲害的，也很羨慕他們能將自己的興趣變成自己的工作。」

20. 有沒有打卡地方推介？

自稱宅女的WingTo指：「我的生活，除了工作以外，都是在家中，會在床上。一般打卡都是在工作時間做的，我的私人時間都是在休息、Hea和玩貓。」

▲ 林泳淘分享如何與身邊人維繫感情。（林泳淘IG圖片）

林泳淘轉投ViuTV《打天下》，詳情請睇：https://bit.ly/2Xc7rcH

21. 維繫感情的秘訣？

WingTo認為：「其實跟任何人在一起也一樣的，特別是與自己的另一半在一起，最重要是互相尊重，及多點去發掘別人的優點。因為當你看見和著重他的優點時，那些缺點都會變成小事，懂得去放下。」

她又謂：「然後你會覺得這個人原來有很多優點，尚未來得及去學習，便不會去想一些奇怪事。」

22. 有沒有想過去ViuTV發展？

WingTo現時可自行決定接甚麼工作：「任何平台有節目或需要我的時候，我都會去的，但我沒有特定指定想到哪裏去工作。」

23. 家中囤積了多少物資？

新冠肺炎疫情肆虐，WingTo表示：「口罩是足夠的，其他的物資也足夠的，但我沒有囤積很多，因為我不喜歡家中擺放很多物品的感覺，需要的時候我便會去購買。」

24. 離開TVB後，與TVB的人關係友好嗎？

WingTo離巢後仍與舊同事保持友好關係：「我們開設了一個東張Group，所有幕前幕後的人都在，我們經常會交流，特別是最近交流得更多。」

▲ 參選前的林泳淘從不穿著三點式泳衣。（林泳淘IG圖片）

25. 入TVB是因為衝動嗎？

回想入行之初，WingTo指：「其實入TVB從來都不是一個衝動，當年畢業後，本來有想過去進修，因為家人得悉當年選港姐就是去英國，而我本來有意修讀的科目也是在英國的，之後家姐便不斷慫恿我去參選，可以感受下當地。」

她憶述：「當初的我都是想到最後一刻才作決定，因為那年特別多人叫我去參選，本來是拒絕的。媽媽也叫我去參選，她是極傳統的潮州女人，我跟她說選美是需要穿泳衣的。平時的我是不會穿三點式去沙灘，是那些穿著泳衣後會在外面穿T-shirt、短褲的MK妹。就連我媽媽這麼傳統的人也覺得給人看看也沒所謂，就這樣加入了TVB。」