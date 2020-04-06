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【同心抗疫】重披醫生袍準備上前線　愛爾蘭總理：希望能略盡棉薄之力

健康 12:36 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

愛爾蘭總理瓦拉德卡重披醫生袍，目前將負責電話評估患者情況。

新冠肺炎疫情肆虐全球，繼意大利阿索洛市市長Mauro Migliorini 3月初決定重返醫院深切治療部，愛爾蘭41歲總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）亦在3月重新註冊成為醫生，每星期有一次以醫生身份工作，為抗疫出一分力！

電話評估患者情況

截至昨日（5日），愛爾蘭新增390宗確診，累計4994宗確診個案，共有158人不治。愛爾蘭總理辦公室發言人日前表示，總理瓦拉德卡已於3月重新註冊成為醫生，並向健康服務管理署（Health Service Executive，HSE）申請上班。

任何可能接觸病毒的人，需要先接受電話評估，而瓦拉德卡目前將負責電話評估患者情況，一星期當值一次。發言人表示：

他很多家人與朋友在醫療業工作，他希望能略盡棉薄之力。

生於醫療世家　2013年棄醫從政

據了解，瓦拉德卡過去曾擔任醫生7年，之後離開醫療界從政，2013年從執業醫師名單中除名。他來自醫護家庭，父親是醫生，母親則是護士，他的伴侶、姐妹及姐妹的丈夫也從事醫療保健工作。

愛爾蘭衛生部長Simon Harris於3月徵召醫療人員，以支援忙於抗疫的醫療單位。目前已7萬多人響應「隨時支援愛爾蘭」計畫，當局已與數以千計有資格回歸的醫療專業人員接洽。

【BBC直擊】意大利醫護捨棄休息時間自願OT　80後急症科醫生感染卧床插管

【意大利疫情】醫護人手短缺意大利市長重操故業　走到醫院抗疫前線救病人

責任編輯：羅嘉欣

醫生 愛爾蘭 新冠肺炎 疫情

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