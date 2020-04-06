拍攝影像更遠更清更細緻 

隨時隨地拿著智能手機影相，已是都市人常態。為此，手機生產商亦不斷將最先進科技，投放到手機之中，務求提升相片質素。Samsung 剛推出的 Galaxy S20 系列，在鏡頭設計、相片像素、變焦倍數，以至影片錄影幾方面，均取得突破極限的發展，用戶隨手便可將遠近事物，清晰地盡收相片之中。



▲ Samsung Galaxy S20 系列包括 S20、S20+ 及 S20 Ultra，圖左為Samsung Galaxy S20 Ultra。

1 億 800 萬像超細緻相片

Samsung Galaxy S20 系列包括 S20、S20+ 及 S20 Ultra。其中，S20 採用 3 鏡頭設計，S20+ 及 S20 Ultra則為 4 鏡頭設計。S20 Ultra 更是率先採用 1 億 800萬像素感光元件，可拍攝12,000 x 9,000 像素相片，相片即使如何放大，仍能維持清晰細緻，方便喜歡相片編輯的朋友，輕鬆剪裁出合心意照片。

▲ Galaxy S20 Ultra 備有四鏡頭設計。

▲ 用家需注意1億800萬像素，只可用以拍攝 4:3 格式相片。

▲ 1 億 800萬像素相片，放大後，相片的細緻位仍清晰可見。

100 倍變焦放遠目光

S20 Ultra 的 4800萬像素遠攝鏡頭，也予人驚喜之感，在潛望式結構及大型感光元件的配合下，可帶來 10 倍光學變焦及 100 倍 Space Zoom 效果，方便將超遠景物捕捉下來。在影樓內站在同一位置以不同倍數變焦拍攝，較遠的玻璃樽上標簽仍能清晰讀出。之後，走到戶外，在中環碼頭拍攝對岸尖沙咀文化中心的鐘樓，100倍變焦下，鐘面點數輕鬆看見。不過需注意，100 倍 Space Zoom 是數碼變焦，相片難免帶點油畫化的失真，效果；但退後一步，若以 50 倍變焦拍攝，相片清晰度還是滿意。

▲ 從 0.5倍變焦至100倍變焦的比對相片，可見100倍變焦的遠攝能力，即使玻璃樽上標簽字樣亦清晰可見。

▲ 從中環碼頭遠攝文化中心鐘樓，100倍變焦未像以往數碼變焦般鬆散，油畫化問題也見有大幅改變。

感光元件進光量倍增

相較於上一代的 S10 系列，S20 系列均採用較大尺寸的感光元件，這意味著可以吸收更多光線，配合「Nonacell」的 AI 相機技術，可實現將 9個像素合而為一，大大減少模糊及雜訊。一旦再配合夜間模式的開啟，即使是走在黑夜的街頭，無須擔心相片的光亮度不足，畫面依然保留不錯的清晰度。

▲ 色彩豐富，亦有細緻層次感。

▲ 以廣角鏡拍攝，空間感予人滿意。

▲ 夜間模式下，夜晚的光影效果更見豐富。

拍攝 8K 影片

8K 電視的出現也催促著 8K 影像訊源的普及，S20 系列的 3 部手機，便配備 8K 影片攝錄功能，相較大家已熟悉的 4K 解像度，可更為原汁原味的將影像保留下來。此外，8K 影片攝錄的優勢在於，用戶可透過截圖功能，從影片截取高達 3,300 萬像素相片，方便用戶容易捕捉更多稍瞬即逝的精彩畫面。再不然，用戶還可配合 Samsung 的 8K QLED 電視，觀看極端細緻的影像效果。

▲ 使用 8K 影片再以截圖方式，便可捕捉更多精彩移動影像。

迎接 5G 時代來臨

S20 系列還預留給用戶一個未來驚喜，便是已可支援 5G 網絡，並使用 Sub-6 頻段。只需 5G 網絡在港正式開通，用戶即可享極速上網體驗，具體而言，將手機內的 8K 影片傳送給朋友，一眨眼便完成，與朋友視像通話更將流暢無阻。即使是進行網絡對戰遊戲，時延也將大大減低至近乎無，令遊戲體驗更為暢快無比。

Samsung Galaxy S20 規格：

處理器：Snapdragon 865 Octa-core

記憶體：12GB RAM + 128GB ROM

主鏡頭像素：1,200萬 (廣角鏡頭) / 6,400萬 (遠攝鏡頭)/ 1,200萬 (超廣角鏡頭)

前鏡頭像素：4,000萬

屏幕：6.2" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

電池：4000mAh

體積：69.1mm x 151.7mm x 7.9mm

重量：163g

建議零售價︰$6,998

Samsung Galaxy S20+ 規格：

處理器：Snapdragon 865 Octa-core

記憶體：12GB RAM + 128GB ROM

主鏡頭像素：1,200萬 (廣角鏡頭) / 6,400萬 (遠攝鏡頭)/ 1,200萬 (超廣角鏡頭) / 景深鏡頭

前鏡頭像素：4,000萬

屏幕：6.7" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

電池：4,500mAh

體積：73.7mm x 161.9mm x 7.8mm

重量：186g

建議零售價︰$7,998

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 規格：

處理器：Snapdragon 865 Octa-core

記憶體：12GB RAM + 256GB ROM / 16GB RAM + 512GB ROM

主鏡頭像素：1.08億 (廣角鏡頭) / 4,800萬 (遠攝鏡頭)/ 1,200萬 (超廣角鏡頭) / 景深鏡頭

前鏡頭像素：4,000萬

屏幕：6.9" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

電量：5,000mAh

體積：76mm x 166.9mm x 8.8mm

重量：220g

建議零售價︰$9,990 (12GB, 256GB ROM); $10,998 (16GB RAM, 512GB ROM)

查詢︰3698 4698 / Samsung

網站︰http://www.samsung.com/hk/

（資料由客戶提供）

