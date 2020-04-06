【英國疫情】護士強忍高燒連踩12小時　下班後臉色發青倒斃家中成最年輕殉職護士

▲ 英國一名23歲男護士強忍高燒連踩12小時，下班後臉色發青倒斃家中。

新冠肺炎疫情持續，全球確診人數已經突破120萬，其中在英國，確診病例突破4.8萬宗，近日當地一名23歲男護士，因醫院人手不足，強忍高燒和頭痛，連續工作12小時，未料下班後臉色發青，倒斃家中。他是當地第三位因新冠肺炎殉職的護士，亦是當中最年輕的一位。

連續值班12小時

據英國《DailyMail》報道，23歲的約翰（John Alagos）是沃特福德綜合醫院（Watford General Hospital）護士，需要照顧新冠肺炎患者。當地時間3日（周五）晚上，他值班12小時後回家，向母親抱怨自己整晚都有頭痛和發高燒。

母親詢問他「為什麼不回家」，約翰表示醫院人手不足，不讓他離開。母親隨後讓約翰服用撲熱息痛（paracetamol），但數分鐘後，他發現兒子躺在床上臉色發青，並且失去知覺，可惜經搶救後，證實不治。

工作時僅佩戴一般口罩

約翰的母親表示，從他的同事口中得知，他在工作期間沒有穿著「合適」的防護衣。

他們有穿保護衣（PPE），但未有完全保護臉部，而且佩戴的只是一般口罩，並非醫療用口罩。

關閉急診室全面消毒

約翰死後，沃特福德綜合醫院4日晚發聲明宣佈關閉急診室進行消毒，並指「我們的員工已經全面了解新冠肺炎的症狀，如果有人出現症狀或有任何不適，我們不會讓他們繼續工作」，又指一直為員工提供最新和正確防護裝備指南，確保他們得到保護。

對於約翰的離世，醫院發言人表示，「約翰在醫院十分受歡迎，我們會非常想念他」，但死亡原因仍待進一步了解。

英國上周亦有兩名前線護士患感染新冠肺炎死亡。當地確診人數已突破4.8萬宗，接近5千人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣