【自私爸爸】丈夫為入院探孕妻隱瞞病徵　 妻產子後現病徵始揭發連累醫護隔離

▲ 美國一名爸爸為入院探望懷孕妻子，竟隱瞞自己出現新冠肺炎病徵，直至妻子分娩後出現病徵才揭發事件。

新冠肺炎疫情肆虐，全球確診個案已超過120萬，死亡人數逾6萬。其中美國確診人數最多，逾33萬人感染病毒，累計死亡人數達9,600多人。美國一名爸爸為入院探望懷孕妻子，竟然隱瞞自己出現新冠肺炎病徵，直至妻子分娩後出現病徵才揭發事件， 連累醫護人員隔離。

丈夫聲稱自己健康

據美國傳媒報導，事件發生於紐約Strong Memorial Hospital，一名婦女即將分娩入院，她的丈夫到醫院欲探望太太，他當時聲稱自己很健康。

到太太產下孩子後，她出現新冠肺炎病徵，丈夫才承認入院探望太太時已出現病徵。

其後這對夫婦及初生孩子都需要接受新冠肺炎病毒檢測，另有曾接觸他們的醫護人員出現病徵，需要在家隔離。

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醫院因事件禁探訪

事件令當地醫院發出指引，暫時嚴禁探訪，即使因特別原因獲准探訪的人士，亦需經過嚴格檢查才可進入醫院。例如量度體溫檢查是否發燒，進入時是否可能感染冠狀病毒。

有醫院要求所有工作人員，患者及訪客在公共場所戴上口罩，也有醫院要求產科病房訪客需進行溫度測量。

早前當地有醫院放寬對住院兒童的探視政策，允許兩名成人看護者輪流探視。但是今次事件發生後，有關政策仍未修改，只是容許一名指定的成年人可以看望兒童患者。

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責任編輯︰駱秀玲