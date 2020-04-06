【球場變試場】韓國機構在裁員潮下逆市招聘　大球場舉辦逾百人露天考試

▲ 韓國一家機構在大球場舉行招聘試。

香港中學文憑試（DSE）延至本月24日開考，考生都擔心在新冠肺炎疫情下，在室內一群人應考好易染上病菌。韓國一家機構因疫情已多次推遲招聘試，忽發奇想決定移師戶外舉行，借用韓國K2聯賽球隊一個大球場做試場，考生們在日光兼涼風下應試，夠晒通風。香港會否借鏡到大球場考DSE？

韓國是最早爆發新冠肺炎疫情的國家之一，但其後的抗疫工作有效，韓國民眾亦警覺性高，戴上口罩及安在家中，令韓國未疫情有如歐美般一發不可收拾，確診人數維持約1萬宗，死亡人數未足200人。

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▲ 所有座位相隔5米，保持人與人之間的距離。（影片截圖）

在疫情下有不少機構裁員，但韓國一家機構仍繼續招聘新人，並因疫情已多次延遲招聘試，近日忽發其想推出應變措施。綜合韓國傳媒報道，該機構破格向一支K2聯賽球隊，借用位於京畿道安山市的足球場舉辦露天招聘試，讓139名應徵者考筆試。

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▲ 員工穿上防護服消毒座位。（影片截圖）

座位相隔5米 考生戴口罩

在佔地2千平方米的草坪上，每個座位相隔5米，以保持人與人之間的距離。員工亦身穿防護服，為每張書桌和椅子進行消毒；而應徵者入場前亦必須量體溫、消毒雙手和戴上口罩。

4月初的韓國氣溫仍寒冷至清涼，139名考生戴上口罩應試1.5小時，期間仍刮起大風，常吹走考生的試卷，但整體運作順暢。有年輕求職者表示，仍能參加招聘試也是一件好事；另一求職者則指，從沒想過露天考試這麼冷。

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責任編輯︰林綺玲