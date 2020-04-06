【綠置居2019】黃遠輝：估計首7粒珠穩獲揀樓機會

▲ 黃遠輝料任內主持最後一次資助出售房屋的攪珠儀式。（房委會fb）

「綠置居」柴灣蝶翠苑、青衣青富苑以市值49折發售，今（6日）於fb直播攪珠儀式。房委會資助房屋小組主席黃遠輝於儀式後稱，今期收到逾4.8萬份申請，料頭籌號碼「82」的申請表約480份，由此推算首7粒珠穩獲揀樓機會。

黃遠輝稱，今期綠置居的申請表當中，有4.4萬份來自去年居屋的「一表兩抽」，另逾4000份來自今年初開放的新申請。其中家庭申請表約3.7萬份，當中具「家有長者」優先選樓資格的申請表有2.2萬份；另外一人申請則有1.1萬份。

黃遠輝從各群組推算，指一人申請的預留單位配額有400伙，料首3粒珠穩獲選樓機會；至於「家有長者」獲預留配額1100伙，即首5粒珠也穩獲選樓機會。一般家庭申請則約有2200伙配額，連同「家有長者」未獲優先選樓的家庭，則是首6粒珠穩奪揀樓機會。他也補充，倘有申請人放棄揀樓，就會有其他申請者可遞補後上。

黃碧如8月接任資助房屋小組主席

另外，黃遠輝8月卸任房委會資助房屋小組主席及房委會委員，房委會公布繼任人選，由小組委員黃碧如接任資助房屋小組主席。黃遠輝稱，黃碧如於小組已出任委員一段時間，對於公營房屋發展有中肯看法和專業意見，盼外界會支持她出任有關公職。他也寄語黃碧如要致力發聲，對外跟傳媒多溝通，解說房委會的公營房屋政策。

黃碧如具法律背景，曾任律師行合夥人，已經卸任，現為該律師行的顧問。黃碧如除了出任房委會委員外，同時致力服務法律界，在香港律師會轄下的物業委員會及專業彌償計劃理賠委員會擔任委員。

【綠置居2019】攪珠首10個中籤號碼出爐 招國偉料頭20粒珠有機會揀樓

記者：吳卓峰