【專訪疫症篇】袁國勇：每日單位數確診方可考慮復工復課　市民有需要接受365日戴口罩

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情肆虐近3個月，本港已有近900人感染，當中4人奪命。港大微生物學系講座教授袁國勇不贊成控疫就要癱瘓香港，但當疫情受控至低水平，即每日新增個案回復單位數，就可考慮復工甚或復課，強調要人人戴口罩、做足手部衞生、增加社交距離，香港才可運作下去。

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他稱，新冠肺炎即使控到一個低水平，亦有機會於冬天重臨，屆時情況或更嚴重，猶幸當時應或已對此症認識更多、醫療設備足夠，同時亦有更多藥物、設施及試劑可用，三大優勢可作應對。

港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪時指，疫症之初每日新增個案不多，現時即時卻急增數十多宗，醫院壓大急增10倍：

醫院開始失守，出現感染是失兆，(反映)社區疫症壓力大，是一個好強的警號。

袁國勇直言不贊成要防控疫情就要癱瘓香港，認為只要疫症受控至一個低水平，即每日宗數回落至單位數字，社會經濟活動才可恢復，可先復工後再考慮復課；強調要復工復課亦需做好準備工夫，包括每個辦公室或學校設感染控制主任、做足健康申報、體溫探測，佩戴口罩及備有酒精搓手液，午膳時間要分開食等。

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪。（馮漢柱攝）

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他認為，要待復工後14日未見爆發，才可先後為大學、中學復課，惟要小學及幼稚園復課則有難度，幼童間「攬頭攬頸」，即使每日只有2、3宗確診都仍未可復課，需待持續28日零感染才可考慮：

始終都要返學，到時就要看社區情況，希望夏天感染情況近乎無，做好感染控制準備。

不過要復工、恢復經濟活動，袁國勇就指應先要為所有外地返港者檢測及隔離14日，同時衞生署要擴大檢測至所有輕微患者，增加每日檢測量至7000個，及加快追蹤確診患者的密切接觸者，才可有望斬斷社區傳播鏈：

現時都做得不好，還說甚麼復課及經濟活動？

袁國勇預告，長遠而言新冠肺炎或成季節性疾病，至冬天時或會重臨，且因社區未具足夠群體免疫力，疫情或會來得更嚴重，猶幸當時本港或已有三大優勢應對，包括已對此症認識更多、醫療設備足夠，同時亦有更多藥物、設施及試劑可用。

被問及市民是否需365日戴口罩？袁國勇直指：

去到某個時候都要接受，直到有有效及安全疫苗。



他又續指，至冬天疫症重臨時，市民應對此症亦已更適應，希望大學、私型機構可為市民設置個人防疫包，內含可重用面罩、口罩、防護衣、手套及酒精搓手液等的個人防疫包應對。

TOPick會繼續報導有關袁國勇教授專訪內容！

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記者：陳正怡