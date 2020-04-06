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旺角富榮花園男子墮樓倒伏平台　消防以吊兜救下送院

社會 14:04 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

墮樓男子在現場急救後被送院。（曾秋文攝）

旺角海庭道富榮花園3座有人從高處墮下；據悉，一名男子疑在單位廁所跳下，其弟發現後報警，事主倒伏平台，警方及消防接報到場，消防需要以吊兜運至平台，再將事主在狹窄天井救下，在現場急救後，送往廣華醫院搶救。

男子墮樓倒伏平台，消防需要以吊兜將其救下。（曾秋文攝）

消息指，事主入廁所良久未出，其弟覺得有可疑，拍門查問，但無人應後，開門發現兄長不見，廁所窗門打開疑墮樓。

警方事後在現場調查事件，暫未確定事主墮樓原因。

救護員在現場為事主急救。（曾秋文攝）

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東 華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/  中文(廣東話、普通話)、英文

資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：曾秋文、廖傑堯

廣華醫院 富榮花園 旺角

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