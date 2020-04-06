旺角富榮花園男子墮樓倒伏平台　消防以吊兜救下送院

▲ 墮樓男子在現場急救後被送院。（曾秋文攝）

旺角海庭道富榮花園3座有人從高處墮下；據悉，一名男子疑在單位廁所跳下，其弟發現後報警，事主倒伏平台，警方及消防接報到場，消防需要以吊兜運至平台，再將事主在狹窄天井救下，在現場急救後，送往廣華醫院搶救。

▲ 男子墮樓倒伏平台，消防需要以吊兜將其救下。（曾秋文攝）

消息指，事主入廁所良久未出，其弟覺得有可疑，拍門查問，但無人應後，開門發現兄長不見，廁所窗門打開疑墮樓。

警方事後在現場調查事件，暫未確定事主墮樓原因。

▲ 救護員在現場為事主急救。（曾秋文攝）

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資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：曾秋文、廖傑堯