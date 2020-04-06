【新冠肺炎】調查指3成人因就業現抑鬱症狀　工會倡斥780億保就業

▲ 職工盟建議，政府預留300億向受疫情影響的僱員或自僱人士提供現金津貼。（陳靜儀攝）

新冠肺炎持續，有工會向本地400名勞工作問卷調查，結果七成人於疫情下，收入跌五成以上，更有逾兩成人零收入，近三成人已出現抑鬱症狀；職工盟向政府提一系列保就業建議，職工盟主席吳敏兒批評特首及警隊仍加薪，「人人都要捱，係警察政府不需要捱」。

職工盟3月23日至4月3日，向400名勞工發放疫情影響的問卷調查，職業涵蓋零售、家務助理、教育、物流、運輸等各行各業，結果指，八成半人指疫情對工作有影響，當中46%人受減工時或日數影響、兩成人需放無薪假，當中近八成人指問題已超過1個月，另有一成人被解僱，當中近七成被解僱或停工2個月以上。

此外，七成人指過去一個月收入下跌一半以上、更有4分1人已零收入。工會指，有74%人對未來感憂慮、逾四成人家庭已入不敷支，更有近三成人現抑鬱症狀，相信情況會隨疫情持續而惡化，有八成人不滿政府措施，及促政府提供財政支援。

飲食及酒店業職工總會主席、任富臨集團酒樓點心部的羅鄧敬透露，酒樓2月4日起要求員工放無薪假，其後更因有員工2月11日確診，故停業清潔至3月13日，惟自2月11日起至今，酒樓一直沒安排她復工，質疑法律上已被公司解雇，故要求公司賠償代通知金，但其主管向她明言「公司只當停薪留職，要妳自己辭職，一元都不會賠償給妳，有本事就到勞工處告公司」。

調酒師工會主席候翠珊透露，工會本月3日亦有向約200名會員發問卷調查，指限酒吧令實施後，有七成人失業，而調酒師業約1200人，推斷出有逾800人因限酒吧令而失業，批評政府要求關閉吧枱，事實上影響8,600間有吧枱的食肆，遠比政府公布只影響1,100間酒吧為高。

香港自由工作者服務工會籌委、從事公關及宣傳營銷自由工作者的黃凱珊透露，自2月起至今，因相關公司受疫情影響已暫停營業，故自己零收入兩個月，也無法找到兼職工作，而本港亦因缺乏對「自由工作者」的定義，故自由工作者成立為僱員工會的申請一直無法受理，因勞工處欲定義「自由工作者」為僱主，黃凱珊指「沒有名分，甚麼權益都保障不到」。

職工盟就保就業向政府提一系列建議，合共涉780億元，預計有50萬人受惠，包括預留300億向受疫情影響的僱員或自僱人士提供現金津貼、如失業及開工不足的人士能領取失業前每月8成的收入，最多6個月及上限為1.6萬元；預留400億為企業提供員工開支津貼，如發放僱主4至6月向強積金強制供款的5倍。

工會亦建議政府，預留20億向受禁令影響的僱主支付員工開支，及預留60億開設5萬個臨時職位等。吳敏兒強調，上述建議應不設入息及資產審查，申請人只需提供證明或作聲明。

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記者：鄧凱文