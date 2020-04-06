【疫市求生】Rubberband阿偉食店逆市開分店　良心老闆不裁員減薪保員工飯碗

▲ Rubberband成員阿偉的食店在新規例限聚令下，生意雪上加霜，生意額少了一半，但還計劃在淘大商場開設分店，可以說迎難而上。

去年RubberBand阿偉（李兆偉）與幾位朋友投資開設神石焼きビーフステーキ，想用平民的價錢，讓人人都可以鋸扒、平食和牛。生意本來不俗，經常有人在店外排隊輪候，但一個新冠肺炎疫情，加上新規例限聚令，就令生意雪上加霜，生意額少了一半，本月中，牛扒專門店還在淘大商場開設分店，可以說迎難而上。

「因為之前一早計劃定，而且租了舖，沒辦法要繼續裝修開張，惟有見步行步。大致上與先前兩間舖一樣，但食材會多一些選擇。」神石燒牛扒專門店（Jinseki Steak）是去年6月開業，幾個月後（11月）已在荃灣如心廣場開分店，可見生意不俗。

▲ 神石燒牛扒專門店荃灣分店，於去年開幕，生意也不俗。（圖片被訪者提供）

「為了保持新鮮感，我們的餐牌會經常轉換。像這兩個月，我們便引入了韓牛及日本薩摩牛。」阿偉說這薩摩牛「4%之奇蹟」A5黑毛和牛，產量少，能夠這樣平食不多見。

▲ 在逆境下，保持新鮮感也是留住客人的方法，最近神石燒牛扒專門店便增加了薩摩牛及韓牛。（圖片被訪者提供）

油麻地店可以坐34人，荃灣店可以坐40多人，而將開業的淘大新店更可坐50人，但阿偉沒有計劃裁員及減薪。

沒理由之前生意好時，大家搏晒命做，現在生意差，就裁員減薪，這對員工實在不公道。

所以阿偉和股東都希望盡量撐著，希望捱到最後一刻，不用走到這步。

因此，在新冠肺炎疫情下，阿偉想盡辦法開源節流，像之前聖誕新年都很忙，員工經常要加班，現在就叫他們清假。另外，又與外賣apps合作，提供定食外賣，反應不俗。「坦白講，當然不能完全cover到堂食的損失，但在現今疫情下，這額外收入也有很大的幫助。」

▲ 神石燒牛扒專門店的座位設計，一向有屏風間隔，現在根據新規定，更會將食客隔開來坐。（經濟日報圖片）

此外，因為在疫情下，賣凍肉的生意也出籠了。「這個構思一直想做，只是因為疫情加速進行吧！我們搞了一個網頁，由幾十蚊到六、七百蚊也有。買滿$600可以送貨，也可以到店舖自取。現在市民多數留家煮飯，希望讓大家有多一個選擇。」

上網頁看看，由$100神石自選皇牌組合（有美國牛排、越南珍寶虎蝦、法國春雞、匈牙利鴨肝等選擇）到餃子、橄欖油、炒飯也有，不獨牛扒、海鮮，其他食材盡量大包圍，讓大家上網選購。

記者：何小雲