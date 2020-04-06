【新冠肺炎】收銀員有戴口罩仍確診疑經鈔票間接感染　港大研究：病毒可在鈔票存活2日

▲ 收銀員有戴口罩仍確診疑經鈔票間接感染。

新冠肺炎疫情持續肆虐，截至今日（6日），台灣共363宗確診病例，當中5人不治。當地一名便利店男店員日前確診新冠肺炎，據報該名患者上班時有戴口罩，一度被疑因收錢時，透過鈔票間接染疫，一度引起民眾擔憂。台灣官方及後稱，該名患者亦曾與美國返台確診者會面1小時。

綜合台媒報道，一名40多歲男患者是一名便利店店員，工作時有戴口罩，獨居，上月30日因出現發燒﹑失去味覺和嗅覺求診，由於每次上班只有兩人，故透過同事感染機會較微。

事件一度引起台灣民眾擔憂，不過，台灣的疫情指揮中心昨（5日）指出，該名男患者並非便利店員工，店舖交易時主要用信用卡交易，難以用鈔票交易，且發現，該名男患者曾與一名由美國返台的確診者會面約1小時，推斷因此感染的可能性較大。

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台灣兒童感染科主任黃高彬表示，病毒停留在各種表面的時間很久，像木板、美耐板等花滑平面，病毒至少停留4到5天；在金屬上持續的時間比較短，像鋼及一些合金，大概是2到3或4到5個小時；至於紙鈔跟銅板，則是2到3或4到5個小時左右。

黃高彬指出，病毒在一般光滑表面存活的時間更久，有些商店櫃台表面是光滑表面，病毒存活的時間大概是4到5天，甚至是1周。因此，若櫃台結帳人員碰觸鈔票、銅板或是有飛沫殘留在櫃台周圍平面上，一不小心摸到，又接觸眼、口、鼻就可能感染。

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美國喬治華盛頓大學醫學院主任馬焦瓦稱：「我們相信，新冠病毒可在鈔票及一些人經常接觸的物體表面上，以高活性的狀態存活至少10天。」世衞暫未明確表示，鈔票是否為新冠病毒的傳播途徑之一，但建議民眾摸過錢後必須洗手。

港大公共衛生學院的團隊一項研究發現，新冠肺炎病毒量隨著時間因應不同物料下跌，當中在外科口罩表層存活期最長，研究人員於7日後仍在口罩表面檢出少量新冠病毒，而病毒則可於口罩內層存活多於4日；在鈔票可存活2日。

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責任編輯：羅嘉欣