【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言

▲ 【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥，Dirty Team醫生批評令人怒不可言。

新冠肺炎疫情擴散全球，早前亦有大批海外港人或留學生搭機返港，導致香港出現不少外地輸入個案。有自稱Dirty Team的醫生日前在facebook專頁「HA Secrets」披露有班港人回港後一些「dirty ward入面令人怒不可言的事實」。

抗拒吃藥佔隔離病房床位

這位醫生表示這批由外國返港的留學生及持身份證的外國人中，「差不多10個入面有至少7至8個都中」。他指出，大部分人都因外國防疫措施差而返港，但在一些被檢驗出帶菌的個案中，他們又怕吃藥有事，於是不願意簽署同意書，並進行「自然療法」，即是「僅在隔離病房內服用必理痛，可能打少少無乜用的普通antibiotic(抗生素), 或者乜都無齋住」，他直言此舉會令香港就算擁有再多的隔離病房都不夠用。

他又遇過曾經有患者簽署同意書時，強調自己會說中文，於是醫護人員便穿齊防護裝備把中文版的同意書拿給他，沒想到他其後表示看不懂，並要求英文版同意書。由於當時護士正忙着，所以他只好重新再穿一套防護衣把英文同意書拿給他，而他又因為怕吃藥而不簽，最終導致兩件防護衣被浪費。

留學生家屬亦添煩添亂

除了一些不懂緩急輕重的留學生外，他又表示留學生的家人竟「陪住一齊癲」，當中有一個留學生診個案，其家長竟從家中帶來一個樂器希望護士轉交，又有家人希望護士可把一部遊戲機轉交予確診的孩子。他直言：「他們明不明白自己已經係確診個案？家人還把這些東西交予患者，即是叫患者把病毒留在這些物品上...當他之後出院時再帶着這些東西重返社區，不就會令他人再受感染?」

這醫生批評，不了解這些所謂「香港人」為何要返港，他們既無防疫意識又無抗疫意向，「原本3月頭的防線被他們『搞壞晒』...為何我們本地的香港人要被這班害事的 『香港人』搞壞晒？」

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責任編輯:王俊賢