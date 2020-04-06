【專訪醫院篇】袁國勇：博愛醫院感染響起好強警號　本港難做到醫護零感染

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪。（馮漢柱攝）

博愛醫院一名93歲老翁確診新冠肺炎，並懷疑於院內受感染。港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪時形容醫院感染已響起一個好強的警號，反映社區疫症壓力大；又指沒可能做到醫護零感染，未來或仍會有零星醫院感染個案。

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博愛醫院一名93歲中風患者早前出院後3日出現發燒症狀，及後確診感染新冠肺炎，懷疑被同房的假陰性患者傳染。港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪時認為，醫院開始失守、出現感染是先兆，反映社區疫症傳播壓力大，響起一個好強的警號。

他解釋，本港疫情首2個月每日新增個案不多，未曾發生院內傳播，現時卻單日新增數十多宗個案，醫院壓力急增10倍，同時亦反映社區疫症壓力非常大；又直言沒可能做到醫護零感染，未來亦或會出現零星醫院感染個案。

對於患翁同房30多歲荷蘭返港的患者，首次檢測對新冠肺炎病毒呈陰性，及後再檢測卻呈陽性。袁國勇推斷，或因鼻咽樣本採樣未夠深入，令首次檢測出現假陰性情況，又認為「政策要落實梗會有瑕疵」。

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袁國勇又指，現時衞生署、醫管局檢察測量不足，認為衞生署應擴大為有輕微症妝而毋需求醫者，進行深喉唾液檢測，減少其他化驗並由化驗室同事輪更工作，將每日檢測量提升至7000個：

對18區情況都掌握，就一定可以斬斷傳播鏈，如人人戴口罩、做好手部衞生，本港14日後應該再無病例，即使有都是外地返港個案。

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記者：陳正怡