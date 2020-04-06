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【新冠肺炎】限聚令重挫餐飲業　機構籲業主即時下調租金

社會 15:12 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

稻苗學會曾於2月份分別與主要地產商會面，要求他們向餐飲商戶減租，與餐飲業共渡時艱。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，政府早前分別實施限制令，包括禁止卡拉OK、麻雀館和酒吧等措施，而當中有關食肆的社交距離限制令更重挫餐飲業。很多食肆都在虧本的情況下求存。為此，業界強烈呼籲業主需要即時下調租金，否則難以持續經營。

稻苗學會曾於2月份分別與主要地產商會面，要求他們向餐飲商戶減租，與餐飲業共渡時艱。稻苗學會並於4月初作出跟進，發出問卷及收集了超過150位會員回覆，就有關業主於3月份減租的情況，數據顯示，約36%業主於3月份願意減租2成，其次是約12%減租3成及12%減租5成。但仍有32.4%的業主於3月份並沒有減租。

學會也詢問受訪會員對於業主減租的滿意程度。約68%受訪會員對於現時業主減租程度非常不滿，及21%表示不滿。滿意及非常滿意總計只有約5%。

稻苗學會主席徐汶緯表示，若業主不願即時把租金大幅度下調，相信很多食肆在政府第二輪防疫基金出台前已被逼結業，現在是業主減租最刻不容緩的時刻。政府需要餐飲業配合抗疫，但餐飲業已於寒冬中苟延殘喘，不可能再承受任何因抗疫措施而導致的額外損失，政府資助租金或地產商減租才是上策。

【專訪疫症篇】袁國勇：每日單位數確診方可考慮復工復課　市民有需要接受365日戴口罩

【新冠肺炎】調查指3成人因就業現抑鬱症狀　工會倡斥780億保就業

責任編輯：洪芷晴

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