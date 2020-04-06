欠債近4000萬被申破產 邱德根女兒邱美琪稱願盡快賣樓抵債

▲ 已故遠東集團創辦人邱德根的女兒邱美琪，早前因欠下1間公司500萬美元（3923萬港元）遭呈請破產，聆訊今（6日）於高等法院進行。(經濟資料圖片)

已故遠東集團創辦人邱德根的女兒邱美琪，早前因欠下1間公司500萬美元（3923萬港元）遭呈請破產，聆訊今（6日）於高等法院進行。呈請一方指邱美琪聲稱若出售清水灣物業可還債，惟事隔近2年仍分毫未還，要求法庭頒下破產令。邱美琪則表示願意接納法官建議，短時間內盡力賣樓還債。法官聽取雙方陳詞後，押後判決。



呈請人為V Capital Limited，於2018年呈請邱美琪破產。破產聆訊原定於2月3日進行，惟法庭因新冠肺炎疫情而停擺，聆訊重新排期至今日進行。邱美琪原由律師代表應訊，惟律師團隊表示邱擬向法庭親自陳述，並欲辭退律師團隊，最終經商議確定後，邱美琪自行處理聆訊。



呈請人一方指，邱稱出售物業後擬支付欠債，惟自去年1月至今，呈請一方並不知道實際情況如何，邱最初就物業估價為1.8億，惟現時樓價下跌，估價亦不明朗，邱連物業最低估價亦欠奉，亦沒有披露將物業作4度按揭貸款的文件。



呈請一方續指，邱早前稱可從已故父親邱德根遺產中獲分十六分之一，並於去年2月入稟要求繼母兼父親遺產管理人邱裘錦蘭提早分配她應得的部份，惟至今沒有任何消息，邱可獲遺產多少亦沒有估算。邱建議呈請一方可向遺產執行人作調查，呈請一方表示並不希望牽涉其中，並指邱至今沒有還過分毫，以此方案還債並不可行。



邱美琪自行向法官陳詞時指，反對呈請一方質疑其可信性之說。邱指已向對方提供銀行帳戶文件，並於早前已作還部份債項。法官則指有關還款是於債務判決前，與本申請無關。



邱又指因被呈請破產致生活水平下降，她居於涉案物業多年，一但出售便無家可歸。法官則指若有買家出價，而邱又願意出售，便可出售物還債，毋須處理是次訴訟，否則便須由法庭決定。法官指債務判決已近1年半，呈請人絕對有權申請破產令。邱最終表示願意聽從法官建議，願意盡快賣樓還債，望法官給予機會。法官押後判決。

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記者：林育慧