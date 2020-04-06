【金宵大廈】黑貓靚寶榮升「家姐」　靚寶媽媽Melaine誔7磅B女　

▲ 靚寶媽媽Melaine在個人社交媒體分享B女照片。

TVB劇《金宵大廈》去年叫好又叫座，《金宵大廈》明星黑貓演員靚寶除了受李施嬅、陳山聰等劇中演員愛戴外，也深受觀眾歡迎。靚寶媽媽Melaine在新冠肺炎疫情下剛剛誕下女兒Devina，B女重7磅56，十分可愛！

【疫情生仔】憂居內地孕媽無隔離赴公院 「靚寶」主人懷胎36周準備戴N95口罩生仔

▲ 靚寶媽媽Melaine在個人社交媒體分享B女照片。（IG）

靚寶媽媽Melaine在個人社交媒體分享B女照片，並配文：

琴晚終於生左喇，陣痛十三個幾鐘，最後都係全餐，開刀，見到佢乜都低哂，叻女7磅56，一出手術已經識飲奶，好彩你媽都夠你飲住先！多謝各位關心！

並標籤「靚寶的妹妹」和「Devina」。很多關注靚寶生活的粉絲亦對Melaine送上祝福。

早前Melaine亦在個人社交媒體分享在疫情下誕B的憂慮，不斷更新查看媽媽谷，了解近日孕媽媽入院生B的經歷及相關新聞。

▲ 李施嬅都是靚寶fans。（取自IG）

Melaine亦為生B準備了大量口罩，包括醫護用的N95口罩、日本製5層高防護口罩，以及Level 1較透氣的口罩等，她知道有媽媽剛在伊利沙伯醫院生仔全程需要戴上口罩，聞笑氣亦要隔口罩吸。