【新冠肺炎】藥劑師學會指患有心血管病感染新冠肺炎患者死亡率比常人高5倍

▲ 香港醫院藥劑師學會認為患有心血管病而感染新冠肺炎患者須盡早及進取治療來減低死亡風險。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情肆虐近3個月，一名3月19日從丹麥返港的20歲女子，接受家居檢疫期間病發，至4月4日凌晨呼吸不順召救護車，送院後不治。有醫生估計病人有可能是因病毒感染引起心肌炎，致心律不正而死亡。香港醫院藥劑師學會認為患有心血管病而感染新冠肺炎患者須盡早及進取治療來減低死亡風險。



學會表示，根據中國疾病控制及預防中心最近研究指出新冠肺炎整體死亡率為2.3%，但患有心血管病的感染患者死亡率為10.5%，是整體死亡率的5倍。最新研究顯示，患有心血管病，包括高血壓、冠心病、心肌症等，或其他有關慢性病的病人，如感染新冠肺炎(COVID-19)會容易導致心肌受損而增加死亡風險。新冠病毒可能透過直接破壞及所引發患者身體的「炎症反應」損害心肌細胞，心肌細胞受損可引致心臟工能不全和心率不正而引致死亡。學會建議如果患有心血管病病人感染新冠病毒，必須及早及積極治療。



此外，有研究指出ACEI和ARB藥物能有效減低因病毒感染的肺部炎症反應及細胞激素釋放，所以持續服用ACEI和ARB不但可改善心血管病病情，而且如感染病毒，可能舒緩病毒性肺炎的病情。因患有心血管病患者如感染新冠肺炎時，心肌受損較嚴重及死亡風險較高，學會建議有關方面制定指引為這類受感染病人採用進取治療。

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責任編輯：洪芷晴