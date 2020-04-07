【袁國勇專訪】袁國勇分享在升降機內防感染小秘密　自己憑一種運動減壓強身健體　

▲ 由於需要社交距離，袁教授與攝影師示範如何以外星人的方式打招呼。（馮漢柱攝）

疫症面前，人人平等，就是每個人都有機會感染病毒，如風暴般的新冠肺炎疫情已席捲全球，個人要提高防疫措施，也要加強衞生意識。從2003年沙士到2019年的新冠肺炎，港大微生物學系講座教授袁國勇以科研實證抗疫，他接受TOPick專訪時透露，除了科研之外，自己在日常生活中，也會有些防疫方法，避免受病人感染。

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袁國勇指出，現時本港每個人都戴口罩、注意手部衞生，加強化驗量是抗疫的好方向，他表示戴口罩的好處就是即使感染到病毒，但接受的病毒量減少很多，出現嚴重症狀的機會較微，而自己經常要出入高風險的地方，包括是醫院等，例如在升降機內，人與人之間的空間不多，沒有地方可以隔開，一旦旁邊的人不斷咳嗽，袁國勇直言自己有一套抗疫法：

我真係忍住不透氣的，不是講笑的，我真是忍到出去不透氣，當時在醫院的，其實上落幾層的時間很短，不需要數十秒。

他又指出在醫院內總會有此情況，有時候病人都控制不到的，但咳嗽時有飛沫噴出來，當然會增加感染風險：

我已經63歲了，肺也不太好，當然要忍著啦！

▲ 袁教授提醒市民要備有酒精搓手液。（馮漢柱攝）

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疫情之下不少港人都注意日常飲食，希望可以增強免疫力，袁國勇笑言自己日常飲食簡單，沒有特別服食維他命丸或補充劑，但自己有些飲食習慣一直堅持，就是向來不吃生的食物，形容自己「所有吞下肚的食物都要煮熟」：

生的食物比較多菌，如果它在腸裡繁殖，萬一有大病或者受感染要做手術、化療時，就有機會增加身體的抗菌性，那就不太好了！

他又表示自己不吃芝士、牛肉，不是因為食物安全問題，而他會引起身體的敏感反應，例如引致口部潰瘍，飲食習慣以多菜少肉為主，所有食物都要煮熟才可吃，除了個人衞生要注意之外，他提醒香港人都要注意廚房的衞生。

▲ 袁教授在瑪麗醫院的辦公室內設有帆布床，方便他休息之用。（馮漢柱）

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疫情未止，袁國勇指自己休息的時間不足，有時候自己都要在辦公室睡覺，幸好同事們都幫助他準備好帆布床及被子，即使工作多忙，他每日有一個習慣是不變的：

我四十多歲開始就學耍太極，每日會耍太極一小時，因為學習身體的肌肉放鬆，需要心靜，心靜是不容易的一件事！

不過他坦言自己跟很多香港人一樣都有肩頸痛的問題，原來袁國勇也懂得針灸之道，有時候會自己醫痛症：

我阿爺是中醫，針灸我都識少少，不過不是人人都可以自己針，唔識針就會出事，大家唔好自己亂來！有些痛症位自己按不到，就會由針灸專家幫手！當然唔可以令自己受傷。

▲ 袁教授指港人對手部衛生的意識提高了很多。（馮漢柱攝）

訪問到尾聲時，他笑言很想與記者們握手道別，不過在疫症肆虐之下，每個人都要避免人與人之間的身體接觸、不要握手問好，但又要保持禮貌，袁國勇提到自己最近打招呼的方法都十分有趣，更即場與攝影師示範：

我會用ET（外星人）式打招呼，即是手指對手指！不錯的方法！

TOPick袁國勇教授專訪內容

《疫症篇》即看：https://bit.ly/2RdbMbI

《醫院篇》即看：https://bit.ly/3aO7HT4

《個人篇》即看：https://bit.ly/34g9jmo

記者：伍瑋瑋、郭詩詩