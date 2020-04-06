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【專訪】袁國勇面對莫明批評「梗有少少激氣」　個人榮辱不重要最重要香港成功抗疫

社會 16:12 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇處於疫症漩渦，最近兩次就曾發表的說話致歉。他接受訪問時被問及面對莫明的批評時，形容不多不少都會「激氣」，惟每人崗位都有向自己使命，個人榮辱「不算是甚麼」，重要的是本港抗疫最終是否成功，是否可「守得住」。

【專訪醫院篇】袁國勇：博愛醫院感染響起好強警號　本港難做到醫護零感染

【專訪疫症篇】袁國勇：疫情很大機會成季節性　每日單位數確診方可考慮復工復課　

港大微生物學系講座教授袁國勇3月中就疫情撰文，提到「中國人陋習劣根才是病毒之源」，掀起軒然大波。文章發表一日即告撤回，袁國勇並就文章致歉，隨後接受內地傳媒訪問時，重申作為一個科學家，最重要是先面對真相，惟仍惹來多方抨擊。

事實上，多翻提倡戴口罩抗疫的袁國勇不諱言接獲不少外國、香港醫生及科學家的電郵，直斥指無證據顯示戴口罩有用，質疑他何以呼籲大家戴口罩；而早前更再為批評官員輕視疫情的「棺材論」第二度致歉，解釋自己眼見疫情不樂觀、內心緊張，用語因而激烈。

被問及面對莫明奇妙的批評時，袁國勇接受TOPick專訪時直言不多不少都會「激氣」，但認為最重要是本港最終抗疫成功、是否可「守得住」，個人榮辱不重要，受人批評亦不緊要：

最終香港是否死最少人、經濟損害最少，醫院運作是否仍如常，市民利益生活是否得到保障，這才是最重要。

【新冠肺炎】袁國勇就「棺材論」致歉　稱見疫情不樂觀內心太緊張

【新冠肺炎】撰文批疫情源於中國人劣根性　袁國勇師徒撤回文章：與政治無關旨在提出真相

他又稱，每人處於自己工作崗位都有自身使命，自己作為科學家，就有自己工作崗位的使命：

做甚麼都會有困難，人人都有困難、人人都有壓力，是視乎你如何去面對。

記者：陳正怡、楊玉珠

袁國勇 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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