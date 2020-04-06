【專訪個人篇】袁國勇面對批評「梗有少少激氣」 個人榮辱不重要最重要香港成功抗疫
新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇處於疫症漩渦，最近兩次就曾發表的說話致歉。他接受訪問時被問及面對莫名的批評時，形容不多不少都會「激氣」，惟每人崗位都有向自己使命，個人榮辱「不算是甚麼」，重要的是本港抗疫最終是否成功，是否可「守得住」。
疫情嚴峻，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（6日）接受訪問前爆發博愛醫院院內感染個案，每日都監察疫情，分析病毒變化之時，他直言時間不夠用，「每天都很忙」，有時候甚至乎要睡在辦公室。
要面對疫情來勢洶洶之際時，社會上對於袁教授的言論也有爭議，甚至引起輿論壓力，例如在3月中，袁教授師徒曾就疫情撰文，提到「中國人陋習劣根才是病毒之源」，掀起軒然大波。文章發表一日即告撤回，袁國勇並就文章致歉，隨後接受內地傳媒訪問時，重申作為一個科學家，最重要是先面對真相，惟仍惹來多方抨擊。
事實上，多翻提倡戴口罩抗疫的袁國勇不諱言接獲不少外國、香港醫生及科學家的電郵，直斥指無證據顯示戴口罩有用，質疑他何以呼籲大家戴口罩；而早前更再為批評官員輕視疫情的「棺材論」第二度致歉，解釋自己眼見疫情不樂觀、內心緊張，用語因而激烈。
被問及面對莫名奇妙的批評時，袁國勇接受TOPick專訪時直言不多不少都會「激氣」，但認為最重要是本港最終抗疫成功、是否可「守得住」，個人榮辱不重要，受人批評亦不緊要：
最終香港是否死最少人、經濟損害最少，醫院運作能否如常，市民利益生命財產是否得到保障，這才是最重要。
【新冠肺炎】袁國勇就「棺材論」致歉 稱見疫情不樂觀內心太緊張
他又稱，每人處於自己工作崗位都有自身使命，自己作為科學家，就有自己工作崗位的使命：
做甚麼都會有困難，人人都有困難、人人都有壓力，是視乎你如何去面對。
被問到自己心中還會氣結嗎？袁教授笑言不敢多說，自己最關心還是疫情發展。
【新冠肺炎】撰文批疫情源於中國人劣根性 袁國勇師徒撤回文章：與政治無關旨在提出真相
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記者：陳正怡、楊玉珠