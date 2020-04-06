【袁國勇專訪】面對批評「梗有少少激氣」　袁國勇：個人榮辱不重要最重要香港成功抗疫

▲ 袁國勇表示在抗疫路上，個人榮辱不算是甚麼。

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇處於疫症漩渦，最近兩次就曾發表的說話致歉。他接受訪問時被問及面對莫名的批評時，形容不多不少都會「激氣」，惟每人崗位都有向自己使命，個人榮辱「不算是甚麼」，重要的是本港抗疫最終是否成功，是否可「守得住」。

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疫情嚴峻，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（6日）接受訪問前爆發博愛醫院院內感染個案，每日都監察疫情，分析病毒變化之時，他直言時間不夠用，「每天都很忙」，有時候甚至乎要睡在辦公室。

要面對疫情來勢洶洶之際時，社會上對於袁教授的言論也有爭議，甚至引起輿論壓力，例如在3月中，袁教授師徒曾就疫情撰文，提到「中國人陋習劣根才是病毒之源」，掀起軒然大波。文章發表一日即告撤回，袁國勇並就文章致歉，隨後接受內地傳媒訪問時，重申作為一個科學家，最重要是先面對真相，惟仍惹來多方抨擊。

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇指自己每接觸物件後都使用酒精搓手液。（馮漢柱攝）

事實上，多番提倡戴口罩抗疫的袁國勇不諱言接獲不少外國、香港醫生及科學家的電郵，直斥指無證據顯示戴口罩有用，質疑他何以呼籲大家戴口罩；而早前更再為批評官員輕視疫情的「棺材論」第二度致歉，解釋自己眼見疫情不樂觀、內心緊張，用語因而激烈。

被問及面對莫名奇妙的批評時，袁國勇接受TOPick專訪時直言不多不少都會「激氣」，但認為最重要是本港最終抗疫成功、是否可「守得住」，個人榮辱不重要，受人批評亦不緊要：

最終香港是否死最少人、經濟損害最少，醫院運作能否如常，市民利益生命財產是否得到保障，這才是最重要。

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他又稱，每人處於自己工作崗位都有自身使命，自己作為科學家，就有自己工作崗位的使命：

做甚麼都會有困難，人人都有困難、人人都有壓力，是視乎你如何去面對。

被問到自己心中還會氣結嗎？袁教授笑言不敢多說，自己最關心還是疫情發展。

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記者：陳正怡、楊玉珠