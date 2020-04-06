容海恩舉報Facebook專頁煽動仇警　積極爭取深藍絲支持？

▲ 去年新民黨黨慶，主席葉劉淑儀和議員容海恩仍一起以主家人身份，接待特首林鄭月娥（資料圖片）

9月是立法會換屆選舉，新民黨近日叫停黨內初選，以免候選人被計算選舉經費，但多名參加初選者都表示不知情。到底，既然初選已中止，是否等如初選不再存在，該黨的容海恩也有機會可代表新民黨再戰新界東？

新民黨主席葉劉淑儀向傳流螢解釋，初選沒有取消，只是因法律問題中止，「我們的提名程序已結束。容海恩選擇了不參加。我們不會重新開放提名程序」。提到自己與容海恩的關係，葉劉謂：「容議員仍然是新民黨副主席及建制派一份子，期望她繼續為新民黨出力」。

容海恩VS李梓敬 到底邊個實力強？

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事實上，去年底區議會選戰連任失敗的前區議員李梓敬，近月轉戰YouTube，主攻深藍粉絲，成功錄得10多萬訂戶，是成功轉型的建制派KOL。其後，新民黨初選罕有容許非黨員參選，李梓敬更不惜退出自由黨參加，日前更爭取加入新民黨的地區政團公民力量。

雖然如此，容海恩仍然相當落力，昨日同地區發展主任梁昊佳去灣仔警察總部，舉報一個目前有40.5萬人讚好的Facebook專頁「香港黑警 Hong Kong Popo」。她強調，最近收到市民投訴，指專頁上有懷疑涉及「煽動企圖」的內容，又抹黑警隊，仲公然支持暴力，所以去舉報。

被問到舉報是否想爭取深藍絲支持？容海思謂，報警純粹為了「遏止歪風」，「希望警方嚴正執法，清除抹黑警隊嘅幕後黑手」。

有政界中人認為，政治一日都嫌長，況且距離立法會換屆選舉尚有5個月，亦難怪容海恩如此搏殺。