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【On Call 36小時II】翻唱IU《愛的迫降》獲周子瑜力讚　莊錠欣赴韓發展任女團領唱【有片】

娛樂 16:37 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

莊錠欣翻唱《愛的迫降》獲讚賞。

TVB正重播的《On Call 36小時II》內，「Yannis」莊錠欣（Elkie）與「向芊兒」朱千雪合演「母女」，再引起觀眾注意。童星出身的莊錠欣現為韓國女團CLC的成員，擁有甜美歌喉的她翻唱本來由IU（李知恩）演唱的《愛的迫降》，獲得網民讚賞。

韓劇《愛的迫降》掀起煲劇熱潮，劇集的OST《Give You My Heart》由IU（李知恩）主唱，旋即成為不少觀眾近日狂Loop的歌曲。

而韓國女團CLC最近上載了一段影片，一直苦練唱功的Elkie翻唱這首熱人氣歌曲，獲好友TWICE的周子瑜力推。

Jackson莊錠欣K Pop上位之路，詳情請睇：https://bit.ly/34fjQOH

莊錠欣大受網民歡迎。（莊錠欣IG圖片）

莊錠欣最近翻唱《愛的迫降》引起注意。（莊錠欣IG圖片）

莊錠欣演朱千雪繼女潛質早現，詳情請睇：https://bit.ly/34fTrAb

莊錠欣赴韓發展

Elkie早於2009年便為TVB拍攝劇集，是香港常見的童星之一。她的代表作包括：《富貴門》、《On Call 36小時II》及《老表，你好hea！》。

2015年，韓國經紀人公司Cube娛樂在海外公開選秀，Elkie憑精湛的歌舞藝，成功獲取錄為練習生。

2016年，Elkie加入已出道的女團CLC，成為組合的領唱。

由於Elkie為香港人，精通中英普韓4種語言，有時更會為團員做翻譯。

莊錠欣為韓國女團CLC的領唱者。（CLC IG圖片）

童星出身的莊錠欣早年赴韓國發展。（莊錠欣IG圖片）

Elkie唱作展才華

加入CLC已約4年，Elkie正被公司力捧，除組合活動外，在2018年，她也有單飛出個人歌曲，並親自參與作曲填詞，十分有才華。

此外，Elkie曾於2018年參演韓劇《富家公子》，並為首位拍攝韓劇的香港人。

年紀小小的她已揚威海外，相信未來將會推出更多佳作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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