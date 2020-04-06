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【齊心抗疫】Piko太郎洗腦魔音再現　《PPAP》改篇成新版防疫神曲　

娛樂 17:19 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

Piko太郎改篇《PPAP》呼籲大家勤洗手。

2016年，由日本搞笑藝人古坂大魔王所扮演的虛構創作歌手Piko太郎創作的《Pen-Pineapple-Apple-Pen》（簡稱《PPAP》）在世界掀起熱潮。受到新冠肺炎疫情影響，Piko太郎亦將《PPAP》改編成洗手神曲，呼籲公眾記得洗手。

今次PIKO太郎依舊以《PPAP》的豹紋眼鏡Look登場，不過這次沒有蘋果也沒有筆，並將經典歌詞「I have a Pen，I have an apple！」改成手和肥皂，結合後便能清潔雙手。

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Pen改成Hand。(《PPAP》截圖）

新版本《PPAP》

PIKO太郎再用獨特的唱腔唱出：「I have a Hand，I have a Soap，Wash、Wash、Wash！」。

最後以：「Pray for people and peace（祝福大家平安）」作為結尾，而縮寫後同樣是PPAP。

Apple改成Soap。(《PPAP》截圖）

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2016年掀全球熱潮

2016年掀起全球熱潮的《PPAP》，歌詞主要由簡單的英文單字「pen」、「apple」）、「pineapple」組成，強烈的節奏感、PIKO太郎獨特的唱腔和誇張的肢體動作，《PPAP》令人揮之不去。

2016年《PPAP》掀熱潮。(《PPAP》截圖）

《PPAP》在上載Youtube後4個月便有什一億人次觀看，並入選了YouTube 2016年的Top Trending Videos第二名。

搞笑藝人古坂大魔王（中） 對外宣傳自己是PIKO 太郎製作人。（日媒natalie.mu圖片）

《PPAP》雖然由搞笑藝人古坂大魔王創作，但他沒承認也沒否認Piko太郎是由自己所扮，一直以Piko太郎的製作人的身份示人，相當敬業！

撰文 : TOPick柴犬出動

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