【齊心抗疫】Piko太郎洗腦魔音再現　《PPAP》改篇成新版防疫神曲　

▲ Piko太郎改篇《PPAP》呼籲大家勤洗手。

2016年,由日本搞笑藝人古坂大魔王所扮演的虛構創作歌手Piko太郎創作的《Pen-Pineapple-Apple-Pen》(簡稱《PPAP》)在世界掀起熱潮。受到新冠肺炎疫情影響,Piko太郎亦將《PPAP》改編成洗手神曲,呼籲公眾記得洗手。

今次PIKO太郎依舊以《PPAP》的豹紋眼鏡Look登場,不過這次沒有蘋果也沒有筆,並將經典歌詞「I have a Pen,I have an apple!」改成手和肥皂,結合後便能清潔雙手。

▲ Pen改成Hand。(《PPAP》截圖)

新版本《PPAP》

PIKO太郎再用獨特的唱腔唱出:「I have a Hand,I have a Soap,Wash、Wash、Wash!」。

最後以:「Pray for people and peace(祝福大家平安)」作為結尾,而縮寫後同樣是PPAP。

▲ Apple改成Soap。(《PPAP》截圖)

2016年掀全球熱潮

2016年掀起全球熱潮的《PPAP》,歌詞主要由簡單的英文單字「pen」、「apple」)、「pineapple」組成,強烈的節奏感、PIKO太郎獨特的唱腔和誇張的肢體動作,《PPAP》令人揮之不去。

▲ 2016年《PPAP》掀熱潮。(《PPAP》截圖)

《PPAP》在上載Youtube後4個月便有什一億人次觀看,並入選了YouTube 2016年的Top Trending Videos第二名。

▲ 搞笑藝人古坂大魔王(中) 對外宣傳自己是PIKO 太郎製作人。(日媒natalie.mu圖片)

《PPAP》雖然由搞笑藝人古坂大魔王創作,但他沒承認也沒否認Piko太郎是由自己所扮,一直以Piko太郎的製作人的身份示人,相當敬業!