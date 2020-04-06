  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】日本疫情無助推遠距工作　東京上班人潮不減

職場 16:21 2020/04/06

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

雖然東京都知事小池百合子已向市民呼籲，都內1350萬居民在4月12日前都應配合遠距上班。不過東京直至現時通勤上班的人潮依然不減。

新冠肺炎疫情擴散，日本累積確診人數已突破3500人，其中疫情最嚴重的東京，確診人數更破千。雖然東京都知事小池百合子已向市民呼籲，都內1350萬居民在4月12日前都應配合遠距上班。不過儘管疫情多嚴重，東京直至現時通勤上班的人潮依然不減，遠距工作根本無法推行。

>>>【Home Office】日本恐爆社區感染　Sony等大企鼓勵遠距辦公

據CNN報道指，由於日本首相安倍晉三早前一直拒絕發布緊急狀態命令，無法強制規定要求企業停止運作。而且日本的職場文化，令八成日本企業無法讓員工在家工作，又加上日本文化偏好面對面工作，東京打工仔只能繼續每天逼著地鐵上班。

52歲英語教師英文老師時吉英向CNN透露，數周前仍要每天從埼玉縣通勤到東京工作，直到學生表示對疫情擔憂不安後，才改為網上授課。他直指，就算疫情有多嚴重，對大部份日本人來說，工作永遠最重要的，「日本人都是工作奴隸，除非政府下令強制停止企業運作，不然都沒有人願意留在家。」

而且日本講求面對面的工作文化，日本經濟學家兼金融策略師Jesper Koll指出，日本職場注重群體決策，不能一個人在家自行做重要決策，要聚在一起才能做到決定，因此令日本打工仔不願意在家工作。

職場「人口老化」　科技難取代傳統經營模式

除了日本人「社畜」的工作文化影響外，日本雖然看似科技發展發達，但實際上不少企業依然採用較傳統的方式經營，令遙距工作計畫受到阻礙。報道提到，日本許多辦公室依然使用傳真機，公司印章才算是正式文件蓋章，不能透過電子或手寫簽名。

品牌諮詢公司Interbrand商業顧問Rochelle Kopp分析，日本許多公司沒有充足的資訊科技資源，加上高層年紀較長，對科技認識有限，公司亦不會安裝VPN或遙距訪問伺服器，所以員工必須親自回辦公室處理公事。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

疫情影響工作情緒　美企設福利贊助員工心理治療
16:19 2020/04/03
疫情影響工作情緒　美企設福利贊助員工心理治療
【新冠肺炎】僱主可否要求隔離員工放無薪假？　肺炎相關勞工權益一文睇清
15:49 2020/04/02
【新冠肺炎】僱主可否要求隔離員工放無薪假？　肺炎相關勞工權益一文睇清
【新冠肺炎】罷工要求消毒倉庫　亞馬遜竟以「怪招」解僱召集人
16:25 2020/04/01
【新冠肺炎】罷工要求消毒倉庫　亞馬遜竟以「怪招」解僱召集人
疫情期間如何可以自救？善用時間工作賺錢
19:00 2020/03/30
疫情期間如何可以自救？善用時間工作賺錢
新冠肺炎 職場文化 疫情 在家工作 安倍晉三 日本 東京 肺炎 武漢肺炎 VPN

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
11:02 2020/04/05
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈
12:50 2020/04/05
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈