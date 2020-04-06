【新冠肺炎】日本疫情無助推遠距工作　東京上班人潮不減

▲ 雖然東京都知事小池百合子已向市民呼籲，都內1350萬居民在4月12日前都應配合遠距上班。不過東京直至現時通勤上班的人潮依然不減。

新冠肺炎疫情擴散，日本累積確診人數已突破3500人，其中疫情最嚴重的東京，確診人數更破千。雖然東京都知事小池百合子已向市民呼籲，都內1350萬居民在4月12日前都應配合遠距上班。不過儘管疫情多嚴重，東京直至現時通勤上班的人潮依然不減，遠距工作根本無法推行。

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據CNN報道指，由於日本首相安倍晉三早前一直拒絕發布緊急狀態命令，無法強制規定要求企業停止運作。而且日本的職場文化，令八成日本企業無法讓員工在家工作，又加上日本文化偏好面對面工作，東京打工仔只能繼續每天逼著地鐵上班。

52歲英語教師英文老師時吉英向CNN透露，數周前仍要每天從埼玉縣通勤到東京工作，直到學生表示對疫情擔憂不安後，才改為網上授課。他直指，就算疫情有多嚴重，對大部份日本人來說，工作永遠最重要的，「日本人都是工作奴隸，除非政府下令強制停止企業運作，不然都沒有人願意留在家。」

而且日本講求面對面的工作文化，日本經濟學家兼金融策略師Jesper Koll指出，日本職場注重群體決策，不能一個人在家自行做重要決策，要聚在一起才能做到決定，因此令日本打工仔不願意在家工作。

職場「人口老化」 科技難取代傳統經營模式

除了日本人「社畜」的工作文化影響外，日本雖然看似科技發展發達，但實際上不少企業依然採用較傳統的方式經營，令遙距工作計畫受到阻礙。報道提到，日本許多辦公室依然使用傳真機，公司印章才算是正式文件蓋章，不能透過電子或手寫簽名。

品牌諮詢公司Interbrand商業顧問Rochelle Kopp分析，日本許多公司沒有充足的資訊科技資源，加上高層年紀較長，對科技認識有限，公司亦不會安裝VPN或遙距訪問伺服器，所以員工必須親自回辦公室處理公事。

責任編輯：曾曉汶