  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】新增24宗確診個案 　涉秘魯及酒吧群組受感染

社會 16:31 2020/04/06

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

新增24宗確診個案 　涉秘魯及酒吧群組受感染

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（6日）新增24宗個案，18人有外遊紀錄，其中5位從秘魯返港，其中3人來自星辰旅行團，累計914宗確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，在秘魯確診個案中，其中兩位是男女朋友，曾經自遊行前往秘魯，即看https://bit.ly/34fUlwI

另外有一位沒有外遊紀錄的個案，是一名本地個案的丈夫，一直情況不嚴重只是出現流鼻水，在銅鑼灣皇室堡工作，主要在3月25日與同事聚會，曾經到銅鑼灣CEO卡拉OK唱K，即看https://bit.ly/2UIJfwW

新增的確診個案中，也包括分別3歲及8歲的兒童，他們的母親是All night long酒吧的職員。

【專訪疫症篇】袁國勇：疫情很大機會成季節性　每日單位數確診方可考慮復工復課　

【專訪醫院篇】袁國勇：博愛醫院感染響起好強警號　本港難做到醫護零感染

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

【防疫電子書】防疫+消毒用品+口罩冷知識　免費下載TOPick《10個必讀抗疫冷知識》電子書

記者：伍瑋瑋、蘇文軒

衞生防護中心 秘魯 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【新冠肺炎】澳洲研究治頭虱藥物48小時消滅新冠病毒　最快1個月進入人體實驗
14:00 2020/04/05
【新冠肺炎】澳洲研究治頭虱藥物48小時消滅新冠病毒　最快1個月進入人體實驗
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
11:02 2020/04/05
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】