【新冠肺炎】新增24宗確診個案 　涉秘魯及酒吧群組受感染

▲ 新增24宗確診個案 涉秘魯及酒吧群組受感染

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（6日）新增24宗個案，18人有外遊紀錄，其中5位從秘魯返港，其中3人來自星辰旅行團，累計914宗確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，在秘魯確診個案中，其中兩位是男女朋友，曾經自遊行前往秘魯，即看：https://bit.ly/34fUlwI

另外有一位沒有外遊紀錄的個案，是一名本地個案的丈夫，一直情況不嚴重只是出現流鼻水，在銅鑼灣皇室堡工作，主要在3月25日與同事聚會，曾經到銅鑼灣CEO卡拉OK唱K，即看：https://bit.ly/2UIJfwW

新增的確診個案中，也包括分別3歲及8歲的兒童，他們的母親是All night long酒吧的職員。

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衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、蘇文軒