【新冠肺炎】皇室堡馬莎售貨員確診　曾與7位朋友到銅鑼灣CEO唱K

▲ 皇室堡馬莎售貨員確診。

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布今日（6日）本港新增24宗確診個案，其中第903宗確診個案與卡啦OK有關，當中涉5-7位同行者。

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第903宗為第835宗（無外遊記綠的本地個案，未知感染源頭，於3月27日發病）的先生，為48歲男士，於皇室堡任職馬莎超市售貨員，平日負責收銀及上貨，3月23日開始發病，有流鼻水，發病後有繼續上班，上班時都有戴上口罩，平日中午也有與同事聚餐，3月28日為他最後一日上班。惟他3月25日曾與同事餞行，同行或有5-7人，曾到銅鑼灣CEO唱K，唱K期間應該沒有帶上口罩，該間卡啦OK沒有提供自助餐。

▲ 新確診的第903個案於皇室堡馬莎百貨工作。（林宇翔攝）

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張竹君認為按發病日子計算，有機會是第903宗確診者傳染予第835宗（其太太），指其妻子於3月27日發病，相比起第903宗個案的發病日子較遲，後於4月2日確診，因此第903宗個案亦被要求檢查相關病毒樣本，並於今日確診，但暫時未知他的感染源頭。曾與他一起唱K的同事中亦有一位初步確診的個案，詳細情況或於明日公布。

張竹君再次提醒出現病徵的人士應該盡早求醫，亦不建議發病人士再上班，亦呼籲大家避免聚會。

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記者：郭家穎