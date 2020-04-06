【齊心抗疫】詹瑞文幽默手法拍廣告　詹Sir不捨舊物有收藏習慣

▲ 詹瑞文以搞笑的演繹方式發放歡樂。

新型冠狀病毒蔓延影響社會氣氛，在疫情中，人稱「詹sir」的詹昊宸（原名︰詹瑞文）以搞笑的演繹方式發放歡樂。早前詹瑞文為代言的迷你倉拍攝廣告，繼續以幽默的手法去演繹，希望藉此將歡樂和正能量帶給市民，為大家打氣。

詹Sir直言想將開心正面的感覺去感染其他人，他說︰「這次拍攝廣告的心態，我與客戶的化學反應是將開心帶給人，展現一種正面的感覺，特別是現在的社會氣氛中，我可以帶歡樂畀大家是一件好事。」

▲ 詹瑞文為迷你倉拍攝廣告。

廣告中，詹Sir化身地產經紀帶客戶睇樓，因為間屋太細以致被大量雜物壓住，建議客戶不如將物件搬去迷你倉儲存，貼地之餘又盡顯笑匠本色！

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於現場觀看的老闆陳啓豪也非常滿意詹Sir的演繹方式，對他有讚無彈。

▲ 詹sir直言想將開心正面的感覺去感染其他人。

他笑言陳啓豪在故事設計和造型上都給了不少意見︰「他希望我成為一個風趣搞笑的角色，我對造型非常有睇法，從髮型、眼鏡，甚至服裝都給了很多意見。最特別是戴了很多襟章，給人感覺是成功積極正面的人，而且好努力將自己的成就放在身上面。」

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▲ 詹sir化身地產經紀帶客戶睇樓。

此外，詹瑞文透露平時也有收藏的習慣，笑言過往用過的陳年電話、電線及充電器等都不捨得掉，整整塞滿幾個櫃桶，相當誇張！

▲ 詹瑞文透露平時也有收藏的習慣。

他又謂自己愛收藏各式各樣的眼鏡︰「我是一個愛美的人，無論是太陽眼鏡或普通眼鏡，我戴後感覺會變了另一個人，變成不同角色，所以我收藏了很多我認為靚的眼鏡。」

至於有否用迷你倉，他說︰「我有用來儲存公司文件，但認識了老闆後，開始收藏大件的東西，現在慢慢學習收藏威士忌！」