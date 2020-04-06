【新冠肺炎】巴士工會：削班令車長收入減車廂更迫　倡政府支援巴士公司維持班次

▲ 有巴士車長工會指，近期巴士班次減少3分之1。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，因應外出人流減少，各類公共交通的服務已縮減班次。有巴士車長工會指，近期巴士班次減少3分之1，前線車長依賴加班費，收入已減近6000元。工會要求巴士公司維持正常班次，若有困難政府應協助。

九巴職員權益工會理事許棋瑋指，自疫情以來，巴士班次減少近3分之1，而司機在底薪外，主要靠加班費維持約2.4萬元月入，現在收入減至約1.7萬元，每名車長平均損失6000至7000元加班費。

許續稱，現時繁忙時間班次由10分鐘班增至15分鐘，非繁忙時間更達30分鐘一班車。即使運輸及房屋局局長陳帆曾呼籲巴士載客七成就夠，但許反歸咎減班，指繁忙時間多個車站都排長龍，車長亦難以計算載客量及拒絕乘客上車，擔心車內人多擠迫，易交叉感染，影響乘客及車長。

副理事長蕭有貴表示，巴士公司應盡力維持原有班次，保障車長收入及乘客健康，若巴士公司財務狀況難以維持班次，政府應出手支援業界。他又促請政府立法規定乘搭交通工具必須戴口罩，以減傳染機會。

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九巴發言人表示，目前無計劃裁員、減薪或強制放無薪假，但正面臨極大營運困難，故作出臨時調整，同時減低成本以維持營運，並已因應客量在繁忙時段增撥資源應付需求。

記者：徐紹軒