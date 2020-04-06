【口罩供應】新世界4至7月向基層派自製口罩　申請口罩提取卡可免排隊每周領5個

▲ 新世界4至7月向基層派自製口罩。

新冠肺炎疫情下，基層防疫物資緊絀，新世界發展宣布，由4月底至7月初，將向基層免費派發共1,000萬個自製口罩，預計4萬人受惠。

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新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛指，將與8個非牟利機構合作，於她們轄下的指定中心設置「自助口罩提取機」。基層市民及弱勢社群只需向有關機構預先登記，便可獲發輕觸式「口罩提取卡」。憑卡可每星期領取口罩5個。

為免派發的口罩被轉售或炒賣，非牟利機構將為有需要人士實名登記， 每張「口罩提取卡」均印有獨立的二維碼以作識別用途，但不會載有用戶資料， 以保障個人私隱。

▲ 新世界即將推出的口罩提取機。

參與非牟利機構包括：

聖雅各福群會

救世軍

香港路德會社會服務處

香港小童群益會

基督教香港信義會社會服務部

香港社區組織協會

鄰舍輔導會

香港基督教女青年會

除用「口罩提取卡」，新世界亦會預留數百萬個口罩，以「傳統」方式派發。

新世界發展將於 4 月中生產醫用口罩，首兩條生產線快將進行試產，另外兩條生產線將於5月投產，全面生產後估計每月可製造逾 700 萬個口罩。

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責任編輯：陳梓蔚