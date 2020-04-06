【新冠肺炎】醫管局指12名留院患者情況危殆　另有8人情況嚴重

▲ 何婉霞醫生交代今日疫情相關情況。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（６日）新增24宗個案，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代相關情況。

過去24小時醫管局向衞生署呈報95宗懷疑個案，現時共有759位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時有10名確診病人康復出院，累計至今共有216人康復出院。

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直至中午12時，現時仍有668名患者分別在14間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，分別為第192、312、338、417、427、461及572宗，新增第498宗，病人現呼吸困難症狀；8人情況嚴重，包括第119、530、533、498及595，新增第665、713、857、879宗；637名病人情況隱定。

第192宗：46歲女子，無外遊紀錄，3月18日確診，入住伊利沙伯醫院。

第312宗：56歲女子，無外遊紀錄，屬於長沙灣昌隆工廈群組，3月22日確診，入住瑪嘉烈醫院

第338宗：62歲男子，屬於捷榮公司群組，曾到過土耳其，3月23日確診，入住瑪嘉烈醫院

第417宗：65歲男子，曾到過馬爾他及英國倫敦，3月26日確診，入住聯合醫院

第427宗：74歲女子，居於英國，曾到過澳洲，3月26日確診，入住屯門醫院

第461宗：60歲男子，強制家居檢疫人士，曾到過澳洲，3月27日確診，入住威爾斯親王醫院

第498宗：58歲男子，涉酒吧及樂隊群組，3月27日確診

第572宗：56歲男子，強制家居檢疫人士，曾到過英國，3月28日確診

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病床方面，公立醫院負壓病床及病房最新使用了1110張及564間，使用率分別是70%及77%。

記者：鄧凱文