涉揚聲器說話致警司聽力受損　區諾軒兩項襲警罪成候判

▲ 區諾軒到庭旁聽。（經濟日報記者攝）

前立法會議員區諾軒，涉於去年7月以揚聲器與警司高振邦對話時，令其聽力輕微受損，以及以揚聲器敲打警員長盾，案件早前於九龍城裁判法院審訊後，區諾軒今（6日）被裁定兩項襲警罪罪成。裁判官指，警司指區「追著他叫囂」並無誇大失實，而警司耳朵不適是因被告用大聲公在耳邊說話所致。裁判官先索取社會服務令報告，押後至4月24日判刑。

去年底喪失立法會議席的被告區諾軒（32歲），早前否認兩項襲警罪受審。控罪指他於2019年7月8日凌晨，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊執行職責的警司高振邦及警員關志豪。

▲ 社民連主席吳文遠（右）以及黃浩銘（左）均有到庭旁聽。（經濟日報記者攝）

裁判官梁嘉琪裁決時指，警員關志豪當時面對1名時任議員，正面地被揚聲器的咪高峰敲打其長盾，並大叫「毅進仔」數次，關覺得被告針對他，擔心自己跌倒，便用手抓緊長盾，防止警方防線崩潰。裁判官指即使關落口供時並無提及感到「驚」，庭上作供時才首次提到，裁判官根據庭上播放的現場片段，認為關有害怕被告使用武力的表現。

裁判官又指，被告大叫「毅進仔」，帶有貶義，而他打盾時的力度神態、説話內容及聲線，均顯示他蓄意令關憂慮他會即時受到武力侵犯。

裁判官引述辯方早前所指，警員盾牌衝擊到被告，被告的行為是為了吸引注意，故與警方交涉並不構成襲擊罪行。裁判官反駁指說法不合理，因被告必然知道關只是奉命行事，沒有權力停止推進，必須找更高級的指揮官才可阻止推進。

至被告涉以揚聲器襲擊警司高振邦一罪，裁判官指高曾指被告「追著他叫囂」，裁判官認為高沒有誇大失實，而證供及片段顯示，高當時三度叫被告不要將大聲公放到耳邊、「唔好噪住先」，更用手撥開大聲公，被告當時更回應「點解唔好嘈，我有權嘈你」，裁判官認為被告應知道，他不獲允許繼續在高耳邊說話。裁判官又指，案發時有其他警員在場，但不見有聽力受損，裁定高耳朵不適是被告行為所致，故裁定被告兩項襲警罪罪名成立。

辯方呈上被告及香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強撰寫的信件，並指被告案發前並無參與旺角一帶的遊行，他當晚用膳時突然收到警方有行動的消息，故趕到現場與警方溝通，履行其議員職責，他只希望化解警民衝突，但被無視。事件中不涉身體接觸，被告並非故意傷害警員。

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記者：林欣樂