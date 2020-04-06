18歲男生荃灣中槍涉暴動　6男女准保釋6月區院再訊

▲ 案件於區域法院再提訊。（資料圖片）

去年10.1國慶日各區發生衝突，18歲中五男生於荃灣被槍擊受傷，他與另外5男1女同被控暴動、縱火及襲警等罪，案件今（6日）於區域法院再提訊，各被告暫毋須答辯。案件押後至2020年6月9日，各被告續准保釋候訊，須每星期到警署報到1次。

被告依次為陳珩（39歲；清潔工）、陳金國（20歲；學生）、李振文（26歲；程式員）、馮清華（21歲；學生）、郭小琴（23歲；學生）、曾志健（19歲；學生）及邱宏達（27歲；學生），案件今於區域法院再提訊。

首被告今天依然沒有律師代表，其餘被告的代表律師申請案件押後，期間向被告提供法律意見，以及查看控方文件。

裁判官將案件押後至6月9日再訊，各被告續准保釋候訊，中槍的被告曾志健新增1項保釋條件，即每星期到警署報到1天，其餘被告則由早前的每星期報到兩天，改為每星期報到1天。

被告陳珩、陳金國、李振文、馮清華及郭小琴同被控1項暴動罪，陳珩另被控1項縱火罪。控罪指，5名被告於2019年10月1日在荃灣海壩街，與其他不知名人士參與暴動；陳珩另被控於上述同日同地與其他不知名人士，無合理辯解下用火損壞另一人財物。

中槍的中五學生曾志健及邱宏達則同被控1項暴動罪，而曾另被控兩項襲擊警務人員罪。控罪指，兩人於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北及鱟地坊一帶，與其他不知名人士參與暴動；曾另被控於同日在鱟地坊一帶襲擊警員謝思明及警長曾家輝。

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記者：王仁昌