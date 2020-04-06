【新冠肺炎】Dirty Team醫生揭確診者荒謬舉動　留學生要求家人帶遊戲機解悶

▲ 有自稱Dirty Team的醫生在網上發帖指，有確診留學生返港接受隔離治療後，竟要求家人帶遊戲機來解悶。

新冠肺炎疫情擴散全球，早前亦有大批海外港人或留學生搭機返港，導致香港出現不少外地輸入個案。有自稱Dirty Team的醫生日前在facebook專頁「HA Secrets」有留學生證實確診需要留醫後，有留學生的家長竟要求醫護人員把樂器、遊戲機等消遣物品轉交予子女，未有想到此舉恐會讓這些物品沾上病毒，到子女出院時這些物品恐有傳播風險。

據這位醫生在帖文指，有部份需要接受隔離治療的留學生患者固然未必懂得在疫情下對事件分緩急輕重，但他直言有時家人竟然選擇「陪住（患者）一齊癲」。

他舉例，曾有正在接受隔離治療的確診留學生，竟然向父親發短訊指想要一件樂器，該父親馬上該件樂器從家中帶來，並希望護士可轉交予他的孩子。另外亦曾有正接受隔離的確診留學生，竟叫家人帶一部遊戲機來，讓他可以玩「最新的動物無人島game」。

該醫生批評，他們完全不明白自己作為確診患者的嚴重性，而家人把這些物品交予患者，意味着這些物品可以沾染上患者的病毒，即使患者最終順利出院，但這些染有病毒的物品恐會在社區造成傳播風險。他直言，這些人既無防疫意識，又無抗疫意向，憂慮本地的香港人會被這班害事的「搞壞晒」。

帖文發布後，不少網民都批評家屬行為是在疫情下增加醫療負擔，形容他們行為自私。除家屬外，該醫生亦批評了部份早前返港的海外港人在接受隔離治療時的一些自私行為，詳情請看：【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥 Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言

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責任編輯:王俊賢