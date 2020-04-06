【足不出戶 自我健康檢查】保誠抗疫呈獻    健康程式Pulse助你掌握身體狀況

新型肺炎疫情持續之下，市民目前最關注的，是如何時刻檢視自己的健康狀況，以防受到病毒感染。但在現時的境況，市民如果發現有些微不適，也未必會主動求醫，既不想加重醫護負擔，也怕會有感染風險。保誠推出的全新Pulse 健康應用程式 (下稱「Pulse」)，讓用戶隨時隨地掌握自己的身體狀況，建立良好的生活習慣，並獲取最實用的健康資訊，實踐全民抗疫。

兩項自我檢查功能

全新的健康應用程式「Pulse」，利用人工智能科技在「預防」、「延緩」及「保障」3大健康關鍵階段，主動積極地協助用戶管理個人的健康需求，協助用戶全方位抗疫。當中包括「評估症狀」及「健康檢查」兩大功能：

評估症狀^

用戶如感到不適，只需在AI人工智能聊天機械人輸入症狀，就可直接從手機上即時獲取經過臨床驗證的資訊和健康建議，除了幫助解讀用戶的身體警號外，也指導用戶如何向專業醫護人員進一步尋求建議或治療。

健康檢查^

用戶如欲了解自己的健康狀況，只需回答有關生活方式、飲食、精神健康、病史和家族史等問題，就可在手機中建立一份專屬的個人健康報告，並獲得對長期疾病風險的有用見解，以及降低患病風險和保持健康生活模式的建議。Pulse更可以數碼科技為用戶建立如同「虛擬分身」的個人化3D人體影像，全面探索身體狀況。

除了檢視健康狀況之外，「Pulse」還具備「醫站通」、「空氣污染指數」、「健康資訊站」等功能：

醫站通

用戶如欲求醫，可即時檢視附近的公立醫院及私家醫院資料，亦可看到各急症室的實時輪候時間，以便求診。

空氣污染指數

用戶或者希望趁假日前往郊外吸收新鮮空氣，「Pulse」可讓用戶了解身處位置及不同地區的空氣質素健康指數，有助他們計劃戶外行程。

健康資訊站

「Pulse」亦提供全方位的健康資訊，包括危疾預防、健康飲食、生活百科、職場健康等有用資訊，讓用戶做好預防措施，保持身體健康。「Pulse」亦同時緊貼最新社區資訊，除包括新型肺炎冷知識，為用戶提供最適時的健康保健知識外，更設有簡單的「呼吸道症狀快速測試」快問快答，幫助用戶確認有否患上呼吸道疾病。

11萬港元免費新型肺炎保障

用戶下載了「Pulse」後，謹記立即進入「新型冠狀病毒保障」的登記專頁，完成所需登記後，第二日即可獲「免費新型肺炎保障」，總保障額高達110,000港元*，包括向每名確診受保人士提供一筆過10,000港元賠償；若不幸因確診而身故，每人可獲100,000港元賠償。兩項免費保障，連申請人同住子女可同時受保！50萬個名額，先到先得，送完即止*！

[*] 優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參考英國保誠網站www.prudential.com.hk

^ 免責聲明:

健康評估是由第三方服務供應商Babylon Partners Limited (“Babylon”) 經Pulse平台 提供。Babylon 並非由保誠保險有限公司(“保誠”) 所營運而保誠亦並非Babylon的代理。保誠不推薦、認可或批准Babylon提供的服務或資訊，也不對該服務或資訊的品質或準確性負責。對任何因使用或不當使用或依據所載的任何資料而直接或間接引致的任何損失或損害保誠概不承擔任何法律責任或責任。

附圖

立即下載【Pulse健康應用程式https://pruhk.app.link/pulse-c19-topick】並登記獲取免費保障

登記日期: 即日起至 4 月 24 日

須以香港流動電話號碼登記

（資料由客戶提供）