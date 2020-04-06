【十八年後的終極告白】重演《天若有情》經典一幕　陳山聰楊秀惠向劉德華吳倩蓮致敬

▲ 陳山聰與楊秀惠於《十八年後的終極告白》重演電影《天若有情》經典一幕。（陳山聰IG圖片）

去年憑TVB劇《金宵大廈》人氣急升的陳山聰有份參演的新劇《十八年後的終極告白》將於本月20日播出，陳山聰與楊秀惠於劇中上演電影《天若有情》中的經典一幕，並分別扮演劉德華和吳倩蓮。

陳山聰連日來於社交平台分享《十八年後的終極告白》劇照，為新劇造勢。

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▲ 陳山聰連日來跟網民分享《十八年後的終極告白》劇照，為新劇宣傳。（陳山聰IG圖片）

陳山聰貼出與楊秀惠在電單車上的合照，並寫道：「天若有情🏍 #十八年後的終極告白 #阿一 #小倩 #4月20晚上9:30 」

劉德華和吳倩蓮主演的經典電影《天若有情》於1990年上映，多年來深得觀眾愛戴，令戲中的經典場面一再被翻拍。

▲ 「送水輝」許家傑和「大小姐」林淑敏也曾於《開心速遞》中上演《天若有情》。（林淑敏IG圖片）

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備受觀眾喜愛的TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》也曾向電影致敬，人氣CP送水輝（許家傑飾）和大小姐（林淑敏飾）也曾雙雙換上禮服及婚紗，於電單車上奔馳，十分浪漫。

此外，韓國有電影公司曾購買了《天若有情》的改編權，縱然最終韓版《天若有情》至今未有落實拍攝，但戲中的男女主角同坐電單車上的經典場面則多次出現於各套影視作品中。