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【新冠肺炎】養和醫院提供居家病毒測試　最快6小時有結果（附價格）

社會 17:14 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

養和醫院今日起提供居家病毒測試服務，檢測最快6小時有結果。（資料圖片）

養和醫院門診部今日（6日）起正式推出視像會診服務，為適合遙距模式的非急症、舊症，及現正居住在本港的病人在家接受醫生診症。另外，如患者有需要在家接受新冠肺炎病毒測試，醫院亦可安排，最快於6至24小時內有測試結果。

養和醫院副院長陳煥堂指，醫院過去14天已開始試行以電話進行的遙距會診服務，超過30名病人透過此模式安排病毒測試，當中一人測試結果呈初步陽性，反映此服務能有效及早找出受感染人士，有助控制疫情。

要使用養和視像會診服務，病人可致電2835 8602聯絡門診部，或以電郵 opd.telemed@hksh-hospital.com 預約。確認病人適合接受視像會診後，會以電郵作實預約詳情及視像會議資料等，病人可利用電子付費。

視診結束後，如病人需要處方藥物，可選擇親自取藥，亦可由專人上門送遞（需另收費）。藥劑師/配藥員會於藥物送抵後致電解釋用藥詳情。

至於需要進行深喉唾液測試的病人，收到樣本瓶後，翌日早上需按指示採取樣本，然後交回醫院，院方設專人運送服務（需另收費）。視乎提交樣本的時間，測試可於6至24小時內有結果。如測試結果為陽性，醫院會立即聯絡病人並呈報衞生防護中心作進一步跟進。

收費詳情：

  • 家庭醫學視像會診（一次）：按門診部價目表而定，約港幣320元至港幣560元
  • 深喉唾液測試港幣2,500元+送遞費用港幣120元至港幣320元
  • 藥費 +送遞費用港幣120元（如適用）

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責任編輯：陳梓蔚

 

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