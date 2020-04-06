【疫情減壓】Switch新遊戲《動物森友會》線上開發無人島　島主創「口罩搶唔島」搞笑自娛

▲ 4月的季節限定有櫻花祭及復活節活動，月底還有環保地球日。（官網圖片）

世界各地均實施社交隔離措施，但近期在社交媒體最熱門的話題之一，相信非Switch的新遊戲《集合啦！動物森友會》莫屬。在抗疫時期，窩在家裏就可與朋友一起玩、一起談天，甚至齊齊賞櫻花、開復活節派對，或許可暫時放鬆一下心情。

▲ 《集合啦！動物森友會》其中一個最吸引玩家的特色，正是可讓大家自定個人化的外貌。（IG圖片）

《集合啦！動物森友會》的同系列作品其實早於2001年已推出，但卻是首次推出中文版，玩家可在無人島上，從零開始自由建設自己的家園，為動物鄰居決定住處，甚至道路、景觀也可以規劃，家具、衣服的圖案由自己繪製，而每天的任務，則是打理果園、釣魚、捕捉昆蟲等，以換取鈴錢償還建屋貸款或做買賣，並招募全新的動物居民，實現更高的「島嶼評級」。

▲ 有玩家嫌遊戲前期節奏慢、道具需要長時間解鎖而想棄Game，筆者則認為最緊要朋友夠多，互相交換禮物及攻略，會把節奏加快很多。（圖片︰陳絲韻）

由於玩家可以自訂島名及個人化的外貌，不少島主就創作出「口罩搶唔島」、「日夜顛島」等名稱自娛一番。而在角色設計上，佩戴口罩也是不少玩家的選項，更有把防毒面罩也戴上，甚或cosplay自己喜愛的動漫角色；外國有玩家便因自己臉上有胎記，也在遊戲中為自己的角色添上一片胎記……其他選項還有輪椅造型等不同元素。

時間季節實時同步

與前幾代的設定一樣，《集合啦！動物森友會》的遊戲時間會隨着現實生活中的時間、季節變動，如果玩家每天在下班後才玩，那就只會看到晚上的星空及夜間出沒的昆蟲。此外，南北半球也會有不同的季節及節日活動，像踏入4月，北半球島上的樹木都會變成櫻花樹，使島上櫻花綻放，更會同時舉辦復活節活動，復活兔會把復活蛋藏在島上各處，讓玩家收集並進行 DIY，製作季節限定家具；到 4 月下旬，還會新增地球日活動。

▲ 島上設有一座博物館，玩家需要在遊戲中收集的昆蟲、魚類、化石供展館收藏。（圖片︰陳絲韻）

呼朋喚友齊齊坃

在疫情肆虐期間，人人只能在家集合，遊戲卻可讓玩家連綫，與其他玩家朋友互動，最多可支援8人一起上綫，玩家可與朋友交換禮物及收藏品，到別人的島上遊玩取物，外國有玩家在島上舉行婚禮、畢業禮等，香港不少玩家則把社會運動帶入遊戲中；日本網絡媒體Livedoor，亦因應員工work from home，試行在島上一邊玩一邊開會，為辦公室提供不一樣的輕鬆環境，不過參與的成員卻在中途跑去釣魚、遊覽，各自發掘樂趣。

遊戲中還有經濟學，每逢周日，都會有一隻小山豬在島上以隨機價格兜售大頭菜，玩家購買後，在周一至周六期間，島上的狸貓商店會出價收購這些大頭菜，但價格每天都會變動，因此要在大頭菜交易市場裏賺第一桶金，便要持續關注行情，低買高買以獲取巨額利潤，否則就可能像現實生活中全變蟹貨！

記者︰陳絲韻