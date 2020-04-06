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演藝戲劇學院召集全球戲劇同仁「隔離不停創」

社會 17:22 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

演藝戲劇學院召集全球戲劇同仁隔離不停創。

疫情拉闊了彼此的社交隔離，但無礙全球戲劇工作者的連繫溝通。香港演藝學院轄下戲劇學院，聯同香港戲劇創作室合辦「隔離不停創」作品徵集活動，計劃邀請全球各界，以短劇、獨白、短篇小說、舞蹈、音樂、設計、視覺藝術，以及跨媒界創作等形式，提交5至10分鐘的創作，藉作品以鼓勵大眾、守護鄰舍，以及支持醫護人員。

發起是次活動的演藝戲劇學院高級講師（編劇及劇場構作）及學術項目主任潘詩韻相信，表演藝術不會因疫情所局限，「隔離不停創，讓我們一起守護表演藝術，持續創作，共同劃下時代紀錄。」她表示，入選作品將於香港戲劇創作室網頁公開發表，而被挑選的表演藝術作品，例如劇本或歌曲，將由演藝戲劇學院師生及文化藝術界友好共同演繹發表。

有關提交作品及查詢，請電郵至drama.dr@hkapa.edu / hkdramatists@gmail.com，亦可到演藝學院之Facebook 了解詳情。

另外，繼上星期發起與全球逾40位戲劇工作者展開網上對話後，演藝戲劇學院與香港戲劇創作室將於4月13日再度舉行無彊界的網上對話。演藝戲劇學院院長潘惠森教授期望，透過網上平台，讓世界各地的戲劇教育工作者分享不同地區戲劇學院目前面對的情況，彼此互相支持，並一起探討戲劇教育對人類與自然的影響。

有興趣參與4月13日網上對話的戲劇教育工作者，可登入預先登記

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責任編輯　李志強

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