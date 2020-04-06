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【逆市求生】藝人杜大偉食店做外賣雞煲　《愛回家》Peter化危為機：有信心打贏這場仗

娛樂 18:33 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

雖然受新冠肺炎影響，藝人杜大偉食店的生意亦大跌，但他創外賣雞煲應對疫情，化危為機，並指有信心打贏這場仗。

自從出現了「邊爐家族」，令市民懼怕吃火鍋會令病毒霧化，以致不敢打邊爐，火鍋店的生意一落千丈，縱使港大微生物學系講座教授袁國勇澄清「吃火鍋不會令病毒霧化」，火鍋店生意仍然大受影響。

比如由TVB藝人杜大偉（在《愛回家之開心速遞》中飾演接龍集團行政部主管Peter）有份入股的倫哥私房菜，雖然身為娛樂人物加上許多藝人支持，但仍無法阻止在疫情大環境下，生意下跌。

至於生意具體跌了多少？杜大偉因為數字敏感，不願透露，只說：「霧化對火鍋店的影響已經有一段時間，現在飲食業面對的問題，首先是政府的政策，二來是市民的信心，再加上疫情的影響。」

兩年前開業的高級版－－倫哥尊尚火鍋私房菜，以中國風為主題。（經濟日報圖片）

兩年前，杜大偉接受記者訪問時，當時倫哥私房菜已有7間分店，他說現在暫時只有觀塘及佐敦兩間分店正常營業。觀塘店一向不乏TVB藝人捧場，許多時候公司的聚餐、煞科宴及慶祝收視等，都在那裏舉行。而佐敦店則是2018年新開的尊尚火鍋店，布置中國風，但仍然以幾百元可以無限時飲食作招徠。

其實全香港餐飲業生意都下跌，但重點是公司財政非常良好，而且外賣生意做得唔錯，我們有信心打贏這場仗！

倫哥私房菜的鎮店雞煲，堂食可選大中小微辣，現在變成外賣「懶人雞煲」。（經濟日報圖片）

為了繼續經營，力保員工飯碗，杜大偉與拍檔苦心研究出不少方案，例如將鎮店雞煲增設外賣服務，開拓新市場。「我們齊心合力搞好個外賣服務，最先推出的是外賣海鮮火鍋，然後就推出了『無火版雞煲』。現在每天都要回舖頭幫同事包裝雞煲，跟進外賣訂單，很忙很忙，總之希望公司更多同事都有工開。」

杜大偉一有空就會回火鍋店幫手，處理外賣訂單。（圖片被訪者提供）

杜大偉表示，幸好海鮮鍋與雞煲都賣得幾好，相信這外賣生意在可見的將來，都會有很大的發展空間。「希望疫情盡快退卻，大家都健健康康，生活回到正軌。」

記者：何小雲

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