【童年回憶】兒歌醫生陳以誠事隔十年復出　與蓋世寶翻唱舊作教防疫【有片】

▲ 兒歌醫生陳以誠事隔十年復出，孖蓋世寶翻唱舊作擊退冠狀病毒。

90後的集體回憶中，相信必定有「兒歌醫生」陳以誠的份。陳以誠醫生最近改編2006年推出的兒歌《超級流感》，略改曲調、重編歌詞，同時找來兒童節目界巨頭蓋世寶合作，以新冠肺炎為題材炮製出新歌《擊退病毒》。

醫生陳以誠之所以成為90後的集體回憶，全憑他在2006年推出一首名為《超級流感》的兒歌，雖然歌曲聽起來呆板又不太對音，再配上意圖鬼馬生動實質騎呢的MV，《超級流感》絕對說不上是好聽。

但奇怪在《超級流感》有股奇怪魔力，令人一聽上腦、琅琅上口，至今仍為不少90後津津樂道。

▲ 十多年前的陳以誠醫生毛髮明顯比現在濃密得多。（影片截圖）

【齊心抗疫】Piko太郎洗腦魔音再現 《PPAP》改篇成新版防疫神曲

與蓋世寶合唱《擊退病毒》

至少十年沒有推出新作的陳以誠醫生，近日聯同兒童節目主持代表蓋世寶推出合唱歌《擊退病毒》。

新歌的旋律與《超級流感》極為相似，但為了配合新題材新冠肺炎，部份歌詞難以吻合舊有旋律，令改編的新歌有種偏調的感覺。

▲ 二人的裝束有如甲蟲和蜜蜂，在海邊一同揮拳「擊退」新冠肺炎。（影片截圖）

【疫境見真情】印度大師改寫名曲稱可防疫 《Sound of Silence》變打氣神曲【有片】

現年65歲的陳以誠醫生，剃掉當年的「二撇雞」招牌，與蓋世寶到赤柱海邊為MV取景，二人不斷重覆打氣、拳擊的動作，以及「要預防、要預防、要預防，它！」、「要擊退、要擊退、要擊退，新冠狀病毒！」

兩句主要歌詞，洗腦效果比《超級流感》有過之而無不及。

【一曲走天涯】蓋世寶重遇兒歌天后 唐韋琪爆《長腿叔叔》主題曲小秘密

另外，歌詞及MV仍舊維持舊有的騎呢感覺，包括蓋世寶唱到：「小心自摸，廁所要冚蓋，梘液廿秒洗手重要。」以及陳以誠唱到：「不應恐慌，有公德心稱帝，盡全力打擊做假詭計。」時突然「出鏡」黏上假鬍子，令人摸不著頭腦。

而新MV除了兩住主唱者，還有一位客串演員，頭戴魔鬼面具，一手拎著三叉戟、一手拎著病毒，由陳以誠醫生及蓋世寶輪流與他「過招」，非常搶眼。

不少網民留言給予意見，其中寫道：「點解個製作可以咁80年代亞視風格？」亦有人問及：「咩叫小心自摸？」當中亦有人笑稱陳以誠醫生是「被醫療業耽誤的歌手」。MV推出四日，討論度不俗但影片點擊數量還未突破一萬次。

▲ MV特意到赤柱美利樓取景。（影片截圖）

陳以誠醫生曾於英美留學，取得內外全科醫學士資歷，曾於公立醫院擔任醫生，但於2009年因疏忽令一名男嬰需切除無名指指頭，而被告上法庭，最終除要向男嬰父母作出金錢上的賠償，當被裁定兩項專業失德罪成，各判罰停牌3個月，合共停牌半年。

與李家仁醫生同被封為「兒歌醫生」的陳以誠，於1995年開始兼職兒歌歌手，代表作《超級流感》曾於2014年被陳永業於劇集《老表，你好hea！》翻唱而再度走紅。