【解春困湯水】小兒增強體質對抗潮濕　湯水專家推介健脾益胃袪濕湯水

▲ 湯水專家這次推介增強體質、健脾益胃湯水，幫助小朋友對抗潮濕。

春天天氣潮濕，經常令人感到昏昏欲睡、疲倦、四肢乏力等，中醫將這種症狀稱為「春困」。小朋友在疫情下不能外出，更加容易疲倦嗜睡，要舒緩春困，可以從飲食著手，湯水專家這次推介增強體質、健脾益胃湯水，幫助小朋友對抗潮濕。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款鮮淮山芡實扁豆瘦肉湯——鮮淮山芡實扁豆瘦肉湯。芳姐表示，如果小朋友本身吃五穀蔬菜難以消化吸收的話，一旦患病看醫生，吃藥也難被吸收發揮效用。

所以中醫普遍認為，增強抗病能力必須先調理好脾胃，「脾胃為後天之本，氣血生化之源。」所以家長想幫小朋友氣血充沛、增強體質，須先把脾胃調養好。

【功效】

此湯有健脾益胃、補肺固腎、袪濕止瀉等功效，補而不膩，適合作為潮濕天氣的防疫保健湯水。而芡實有「水中人參」之稱，是嬰幼兒和老人滋養強壯食物，它能益腎固精、補脾止瀉，常食更可以減少痰涎發生。另外，此湯對慢性泄瀉及腎炎患者同樣有益，但有外感及經常便秘人士不宜。

【材料】

鮮淮山 4兩

芡實 1兩

扁豆 1兩

紅棗 6粒

瘦肉 6兩

【製法】

1. 先將鮮淮山去皮，洗淨切段。

2. 把芡實、扁豆浸洗。

3. 紅棗去核。

4. 瘦肉切片後出水。

5. 全部材料用8碗水煮個半鐘，即可連湯料同食。

養生食譜獲張佩芳授權

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責任編輯：梁節儀