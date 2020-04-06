【湊初生B】40日大嬰兒確診父母人心惶惶　新手媽媽謝絕探訪︰四大長老都無情講

▲ 自從40日大嬰兒確診後，有新手媽媽謝絕探訪，連四大長老都無情講。

在新冠肺炎疫情下，雖說父母已減少甚至避免帶小朋友外出，但病毒防不勝防，早前就有40日大男嬰確診，他被一名34歲女確診者探望過後傳染新冠肺炎，其後男嬰的媽媽亦確診。事件令新手父母人心惶惶，新手媽媽Katy的兒子剛滿月，自從得知40日大嬰兒確診後，她謝絕一切探訪，連四大長老都無情講。

辭職做全職媽媽

33歲的Katy與丈夫結婚四年後迎來第一胎，夫婦倆都喜歡小朋友，婚後即展開造人大計。Katy原本以為懷孕生仔並不難，身邊的朋友結婚後都陸續生仔，可是一年過後她的肚皮仍然未有消息。

我們才意識到有問題，之後看過不同的中西醫，做了一連串檢查都沒找到不孕原因。

Katy經朋友介紹，開始每周到佐敦一位「婦科聖手」中醫師看診，一直備孕調理。每次經期只要遲來了一兩天，她便即時驗孕，經過無數次落空後，她開始有點「自暴自棄」，正當她準備放棄之際，卻又發現自己懷孕了。

夫妻知道喜訊後，每天都期待孩子來臨，Katy在懷孕期事事小心，她為了專心養胎，辭去銀行人力資源部門的工作。當時正值社會運動，之後又經歷新冠肺炎疫情，她沒想過疫情蔓延至全球，一發不可收拾。

回想兒子於2月下旬出生，Katy只能獨自在公立醫院面對陣痛，經歷13小時才生下兒子。

老公不能陪產，他在醫院外面等待，精神上支持我。

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禁止任何人探訪

得來不易的兒子令Katy和丈夫更珍惜，即使照顧初生BB極度疲累，他們也毫無怨言。當時全球疫情愈趨嚴峻，除了至親外，他們謝絕探訪，而且到健康院檢查、打針才帶兒子外出。

成為全職媽媽的Katy湊仔親力親為，當知道有40日大嬰兒確診，她隨即禁止任何人探訪。

四大長老都無情講，除了我和老公，其他人都不可以抱BB。

原本奶奶間中會來幫手湊孫，現在Katy寧願自己辛苦一點，也避免BB有任何接觸病毒的機會。加上她們的婆媳關係雖非水深火熱，但談不上很好，奶奶對新抱的湊仔方式總是有意見，如餵奶姿勢不對、幫BB著衫太少，令Katy感到煩厭，現在不用跟奶奶見面更好。

爺爺嫲嫲掛住孫仔，只能以視像電話打來。奶奶對此有微言，表示「唔使咁緊張吓嘛，連我都唔探得」，她曾叫兒子勸一下新抱。Katy強調為了兒子的安全起見，那怕別人說她絕情，她也沒所謂。

我承擔不起失去兒子的痛……

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記者︰王明芳