  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【愛情故事】王君馨自爆曾偷戀同劇男星　Grace坦承精神出軌終獲老公原諒【有片】

娛樂 18:14 2020/04/06

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

王君馨自揭婚前曾戀上某男藝人。

王君馨（Grace）與老公Danny十分恩愛，早前君馨拍片以「君馨的愛情故事）」為題，上集分享了夫婦之間的愛情故事，並如何戰勝遠距離戀愛。日前君馨再發布「君馨的愛情故事（下集）」，她在片中更大爆婚前曾精神出軌，戀上同劇男對手。

王君馨在今次「愛情故事」下集中，坦承自己跟現任老公Danny自19歲相識，因Danny在紐約工作，期間有12年時間要維持遠距離戀愛，幸而最終二人亦克服愛的阻隔，在2016年結婚。

王君馨拍片分享自己愛情故事。（取自IG）

但君馨跟男友當時曾有三年半時間，因感難以維繫而分手，君馨不諱言曾有其他男士追求，或她也有喜歡別人，但始終未能投入，還是選擇想跟Danny一起。

Grace亦坦承自己在這行曾難抗拒誘惑，，面對娛樂圈很多有吸引力男士，一度感情動搖。

她稱：「我大膽的分享吧，其中一個男仔是我劇集拍檔，總知我們每天都會見面，又會經常掛念他，看劇本又想著他，拍劇又想著他，真是開始對他有些真感情，漸發覺會想照顧他，想見佢更多，到有一日發夢都見到他，就感覺到上帝給了我一個黃燈，一個警號，讓我知要停一停，我就發覺自己想這個男生，想得太多啦。」

王君馨與丈夫真愛戰勝Long D，詳情請看：https://bit.ly/3bVU4RU

Grace跟老公Danny十分恩愛。（取自IG）

君馨後來選擇跟Danny通電話坦白感受，Danny對此很大反應，不過Grace就向男友作出承諾。

Grace指：「我說除了拍劇食飯，不會單獨跟這男生出去食飯，以及在平日對話會常提起Danny，另外，如果Danny回香港想見這個人，可以相約三個人見面。」

Grace增跟老公坦承精神出軌。（取自IG）

Grace稱好多姐妹覺得她為何要跟男友坦白，Grace說：「記得當時發生過一兩次，每次一開始Danny都會好嬲，之後才會好感恩我願意跟他講。」

Grace慶幸自己沒有隱瞞，跟Danny感情更進一步，二人最後成功跨起遠距戀愛，幸福結婚。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【打天下】林泳淘做YouTuber被問三圍數字　女神WingTo講有否後悔入TVB【有片】
今日 13:50
【打天下】林泳淘做YouTuber被問三圍數字　女神WingTo講有否後悔入TVB【有片】
【一代歌姬】關淑怡情路坎坷獨力養大兒子　單親媽媽遺憾未遇有情人
今日 12:50
【一代歌姬】關淑怡情路坎坷獨力養大兒子　單親媽媽遺憾未遇有情人
【新冠肺炎】孫慧雪盡責任遷酒店自我隔離　快速測試呈陰性仍遭趕走
18:32 2020/04/05
【新冠肺炎】孫慧雪盡責任遷酒店自我隔離　快速測試呈陰性仍遭趕走
娛樂人物職業 王君馨 演員 出軌 結婚 TVB

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【新冠肺炎】澳洲研究治頭虱藥物48小時消滅新冠病毒　最快1個月進入人體實驗
14:00 2020/04/05
【新冠肺炎】澳洲研究治頭虱藥物48小時消滅新冠病毒　最快1個月進入人體實驗
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
11:02 2020/04/05
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】