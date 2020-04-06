【愛情故事】王君馨自爆曾偷戀同劇男星　Grace坦承精神出軌終獲老公原諒【有片】

▲ 王君馨自揭婚前曾戀上某男藝人。

王君馨（Grace）與老公Danny十分恩愛，早前君馨拍片以「君馨的愛情故事）」為題，上集分享了夫婦之間的愛情故事，並如何戰勝遠距離戀愛。日前君馨再發布「君馨的愛情故事（下集）」，她在片中更大爆婚前曾精神出軌，戀上同劇男對手。

王君馨在今次「愛情故事」下集中，坦承自己跟現任老公Danny自19歲相識，因Danny在紐約工作，期間有12年時間要維持遠距離戀愛，幸而最終二人亦克服愛的阻隔，在2016年結婚。

▲ 王君馨拍片分享自己愛情故事。（取自IG）

但君馨跟男友當時曾有三年半時間，因感難以維繫而分手，君馨不諱言曾有其他男士追求，或她也有喜歡別人，但始終未能投入，還是選擇想跟Danny一起。

Grace亦坦承自己在這行曾難抗拒誘惑，，面對娛樂圈很多有吸引力男士，一度感情動搖。

她稱：「我大膽的分享吧，其中一個男仔是我劇集拍檔，總知我們每天都會見面，又會經常掛念他，看劇本又想著他，拍劇又想著他，真是開始對他有些真感情，漸發覺會想照顧他，想見佢更多，到有一日發夢都見到他，就感覺到上帝給了我一個黃燈，一個警號，讓我知要停一停，我就發覺自己想這個男生，想得太多啦。」

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▲ Grace跟老公Danny十分恩愛。（取自IG）

君馨後來選擇跟Danny通電話坦白感受，Danny對此很大反應，不過Grace就向男友作出承諾。

Grace指：「我說除了拍劇食飯，不會單獨跟這男生出去食飯，以及在平日對話會常提起Danny，另外，如果Danny回香港想見這個人，可以相約三個人見面。」

▲ Grace增跟老公坦承精神出軌。（取自IG）

Grace稱好多姐妹覺得她為何要跟男友坦白，Grace說：「記得當時發生過一兩次，每次一開始Danny都會好嬲，之後才會好感恩我願意跟他講。」

Grace慶幸自己沒有隱瞞，跟Danny感情更進一步，二人最後成功跨起遠距戀愛，幸福結婚。