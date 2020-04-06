【新冠肺炎】疫情下葵盛東邨聚集6人捉棋被檢控　屋邨即時 「封枱」

▲ 屋苑內設施被「包膠」封枱。（曾秋文攝）

在疫情下，政府實施「限聚令」，只予最多4人聚集，否則會被檢控罰款2,000元。法例生效至今逾一周，葵涌警區昨首先向葵盛東邨盛興樓地下，6名在屋邨設施下捉棋老翁發告票「祭旗」。

被發告票的獨居老翁陳伯指，收罰單後感覺心情冤屈，他稱「自己捉棋，無力阻止他人圍觀」，但被警方在未警告下檢控，要繳交罰款2,000元，真是無可奈何。

▲ 被發告票的陳伯，心情感覺冤屈。

TOPick記者事後到屋苑觀察，發現屋邨管理已將公共設施，包括棋枱被「包膠」封枱。根據屋邨指示，「因應考慮公眾衞生安全，以減低疫情在社區擴散的風險，葵盛東邨內的遊樂設施及長者健身設施將暫停開放使用。」屋苑範圍門庭冷清，少見人影。

▲ 屋苑設施被封後，門庭冷清，少見人影。（曾秋文攝）

據悉，事發在昨午（5日）3時許，警方「999」電台接報有10多人在屋邨樓下聚賭，警方派員到場調查，未有發現賭錢人士，只見6名年約52至68歲人圍在一張捉棋的石枱，涉違反「限聚令」，即時採取發放向6人發放檢控罰款2,000元的告票。

政府訂立《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），禁止公眾地方有多於4人的聚集，3月29日午夜生效為期14日。

▲ 盛興樓地下6人圍聚捉棋被檢控。（曾秋文攝）

記者：曾秋文、廖傑堯