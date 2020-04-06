【港產兒童口罩】35Plus 4月6日開售兒童口罩 每盒50個售價150元【附連結】
健康 18:13 2020/04/06
新冠肺炎疫情持續，香港口罩商陸續推出市面供應。網購平台「35 Plus」繼推出自家成人口罩後，將於4月6日晚上8時再次開售兒童口罩，每盒50個照舊售價150元，平均3元個，每人限買2盒。
「35 Plus」在其facebook發佈兒童口罩購買連結：
https://www.35plus.hk/pages/childmask-r2
「35 Plus」預售的兒童口罩是一次性耳掛式(兒童)外科口罩，具體規格如下：
CE 認證
符合EN149:2001+A1:2009標準
145mm
符合GB 15979-2002，YY 0469 現行強制性國家/行業標準
細菌過濾效率BFE>99%
不含玻璃纖維
三層防護有效阻擋飛沫、灰塵、花粉與塵蟎
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責任編輯：王俊賢