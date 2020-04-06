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【港產兒童口罩】35Plus 4月6日開售兒童口罩　每盒50個售價150元【附連結】

健康 18:13 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

35Plus 4月6日開售兒童口罩，每盒50個售價150元。

新冠肺炎疫情持續，香港口罩商陸續推出市面供應。網購平台「35 Plus」繼推出自家成人口罩後，將於4月6日晚上8時再次開售兒童口罩，每盒50個照舊售價150元，平均3元個，每人限買2盒。

「35 Plus」在其facebook發佈兒童口罩購買連結：

https://www.35plus.hk/pages/childmask-r2

「35 Plus」預售的兒童口罩是一次性耳掛式(兒童)外科口罩，具體規格如下：

CE 認證

符合EN149:2001+A1:2009標準

145mm

符合GB 15979-2002，YY 0469 現行強制性國家/行業標準

細菌過濾效率BFE>99%

不含玻璃纖維

三層防護有效阻擋飛沫、灰塵、花粉與塵蟎

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責任編輯：王俊賢

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