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【減肥陷阱】成人反式脂肪每日可容忍攝入量2.2克　黃凱詩：一個蛋撻已含1.5克反式脂肪

健康 18:34 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

營養師黃凱詩提醒減肥戰友，減肥期間最好少吃蛋撻，因為一個蛋撻，已有約1.5克反式脂肪。（iStock圖片）

Bonnie問︰「植物牛油是不是很多反式脂肪嗎？不宜多用。」

我說︰「沒錯，應該盡量減少，畢竟，反式脂肪會增加體內的壞膽固醇，同時地，又會降低好膽固醇。一般來說，愈硬的植物牛油，所含的反式脂肪會較多，因為反式脂肪是氫化過程所產生的物質，而這個過程會將牛油變硬，因此，若果要選植物牛油，選軟滑的較佳。」

低脂植物牛油是減肥開心食物

她說︰「你剛介紹的那款日本較低脂植物牛油好像很吸引。」

我說︰「大部分植物牛油也有反式脂肪，我上星期在臉書上載的那款，每100克有1.1克反式脂肪，一般塗2片方包會用上10克，即2茶匙植物牛油已經足夠，當中只有0.11克的反式脂肪。」

Bonnie半信半疑地抓抓頭。

我續說：「根據世界衞生組織建議，以一位需要2,000卡的成年人為例，每日可容忍的攝入量是2.2克，所以這分量其實很低，而且，那種較低脂的牛油，熱量比普通的脂肪少了一半，十分適合愛牛油香的減磅戰友！而且，對於愛甜品的減磅戰友來說，用較低脂植物牛油作為食材，可製作低卡甜品，作為減肥期間的開心食物，是十分重要的。」

少吃蛋撻免墮減肥陷阱

Bonnie仍然說︰「聽到植物牛油總有點怕！」

我揶揄她︰「如果真的要擔心，少吃蛋撻更重要，一個蛋撻，已有約1.5克反式脂肪呢！」

她驚訝地喊道︰「吓……」

撰文：黃凱詩（營養師）

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