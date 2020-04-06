大熊貓盈盈樂樂9年內首次成功自然交配　海洋公園盼今年「造B」成功

▲ 海洋公園表示，大熊貓盈盈及樂樂今日首次成功自然交配。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園今日（６日）宣佈，園內同為14歲的雌性大熊貓盈盈及雄性大熊貓樂樂在3月尾開始出現發情徵狀，並於今日成功自然交配，是兩隻大熊貓於9年前開始嘗試自然交配以來首次成功，冀望今年能為港人帶來「添丁」好消息，並為保育大熊貓此易危物種作出貢獻。

公園指，自3月下旬起，盈盈開始花更多時間嬉水，而樂樂則在牠的棲息環境留下氣味標記及嗅探盈盈的氣味，有關行為跟大熊貓普遍每年一次在3至5月期間的發情期吻合，加上盈盈荷爾蒙水平有所變化，因此公園的獸醫及護理團隊確認兩隻大熊貓已進入今年的繁殖期，密切觀察兩隻大熊貓的身體及行為變化情況，並在今早發情高峰期給予牠們自然交配機會。

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▲ 海洋公園大熊貓盈盈。（經濟日報資料圖片）

海洋公園動物及保育執行總監Michael Boos表示，雄性及雌性大熊貓分別在7歲及5歲開始性成熟，牠們自然交配的受孕機會較人工授孕為高，盈盈及樂樂於2007年來港，後於2011年開始嘗試自然交配，可惜未曾成功，經過多年嘗試及學習，今年終成功自然交配，如盈盈成功受孕，荷爾蒙水平及行為變化等懷孕跡象預料最早於今年6月下旬出現，但有關跡象亦可能是假懷孕所致。他希望今年能為港人帶來大熊貓「添丁」好消息，並為保育大熊貓此易危物種作出貢獻。

公園稱，大熊貓的懷孕期長達72至324天不等，不過只有在胎兒出生前14至17天左右才可以透過超聲波偵察確認大熊貓是否真正懷孕，園方會密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。

▲ 海洋公園大熊貓樂樂。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳曉瑩